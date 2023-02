Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange forældre oplever det som en sand lykkefølelse, når et barn er på vej eller netop kommet til verden.

Men for et ikke ubetydeligt mindretal sker der noget helt, helt andet.

I Danmark udvikler omkring 11 procent af mødrene og syv-otte procent af fædrene en depressiv tilstand i perioden fra under graviditeten, til barnet fylder et år.

Det kaldes en fødselsdepression, og nu vil Sundhedsstyrelsen sætte mere fokus på den potentielt alvorlige tilstand.

»Er man ved at udvikle, eller har man en fødselsdepression, er det vigtigt at søge hjælp. For en ubehandlet fødselsdepression kan have store konsekvenser for den, som rammes af depressionen, og familien omkring personen,« siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Kira Kimby, i en pressemeddelelse.

Desværre får alt for mange ikke den nødvendige hjælp.

»Vi ved, at vi kan forebygge fødselsdepression. Men alligevel får mange ikke den hjælp, de kunne have gavn af, og mange kan have svært ved at søge hjælp. Det vil vi gerne forsøge at gøre noget ved,« siger Kira Kimby.

Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen en kampagne for at skabe øget opmærksomhed om fødselsdepression – både hos forældre og sundhedspersonale.

Tegn på fødselsdepression Det er forskelligt fra person til person, hvordan en fødselsdepression viser sig. Men vær opmærksom på disse tanker, følelser og adfærd, som kan vise sig, når man har en fødselsdepression: Nedtrykthed eller angst

Manglende energi

Problemer med at sove, spise og koncentrere sig

Følelse af skyld og skam

Stor bekymring for, om man kan slå til i rollen som forælder

Kort lunte, vredesudbrud og trækker sig fra familien

Lyst til at stikke af eller begrave sig i arbejde, computerspil eller byture med vennerne Kilde: Sundhedsstyrelsen

Derfor der udviklet nye materialer til både borgere og fagfolk med henblik på at øge viden om fødselsdepression og at bidrage til at nedbryde fordomme om tilstanden og skabe større åbenhed om fødselsdepressioner i samfundet.

Husk, at du altid kan søge hjælp hos jordemoderen, sundhedsplejersken og/eller din praktiserende læge, hvis du har spørgsmål om fødselsdepressioner – eller har mistanke om, at du eller din partner kunne være ved at udvikle én.