'I østen stiger solen op', 'Jeg ved en lærkerede', 'Den danske sang er en ung, blond pige' - og 'Ramadan i København'.

Sådan lyder et lille udsnit af listen over sange i Den Danske Højskolesangbog - i hvert fald hvis det står til formanden for sangbogsudvalget, Jørgen Carlsen.

Udvalget arbejder på en ny udgave af den traditionelle Højskolesangbog, og det bliver den 19. i rækken.

Men allerede inden det er blevet afgjort, om sangen får lov at blive en del af indholdslisten i Højskolesangbogen, har 'Ramadan i København' skabt røre. Det skriver Berlingske.

KFUM har stor succes med at arrangere camping-højskole - Her er det på Løgballe Camping i Stoubu imellem Vejle og Juelsminde. Fordrag ved Morten Hougaard Sørensen der taler om det overhovedet giver mening at tale om gud. Foto: Claus Fisker Vis mere KFUM har stor succes med at arrangere camping-højskole - Her er det på Løgballe Camping i Stoubu imellem Vejle og Juelsminde. Fordrag ved Morten Hougaard Sørensen der taler om det overhovedet giver mening at tale om gud. Foto: Claus Fisker

'En typisk dansk højskole er kristen og national og i total modstrid med ortodoks islam. Grundtvigianismen som ideologi handler jo om inklusion, ligestilling og ligeværd - ortodoks islam handler om dem og os, om hierarki og herrefolk over vantro', siger Liberal Alliances Henrik Dahl til Berlingske og fortsætter:

'Derfor giver en ramadan-sang i Højskolesangbogen absolut ingen mening'.

Han mener, at sangbogsudvalget gør sig 'totalt til grin', hvis 'Ramadan i København' bliver optaget i sangbogen.

Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrentsen, udtaler, at han håber, at sangbogsudvalget tænker sig godt om og ikke optager Ramadan-sangen bare for at være 'politisk korrekte'.

Formanden for sangbogsudvalget, Jørgen Carlsen, mener dog, at sangen om Ramadan er en poetisk måde at beskrive den muslimske højtid på.

»Jeg synes jo ikke, der går noget af os, fordi nogen synger en sang om ramadanen. Muslimer udgør i dag ca. fem procent af befolningen - skal de ikke have en stemme?« udtaler han.

'Ramadan i København' er skrevet af tidligere Outlandish-sanger Isam B i samarbejde med Nana Jacobi, Anders Greis og Özcan Ajrulovski, som alle er en del af den gruppe sangskrivere, som sangbogsudvalget har inviteret til at give et bidrag til Højskolesangbogen.

I den 19. udgave af Højskolesangbogen arbejder sangbodsudvalget på at få op til 150 nye sange ind i bogen, hvor cirka 100 sange vil udgå.