Elnetselskabet Radius oplyser, at der i øjeblikket er større driftsforstyrrelser.

Det er Valby, Tåstrup og Glostrup, der er ramt af driftforstyrrelserne.

Det forventes, at strømmen er tilbage senest 15.30.

Carsten Kjær, pressemedarbejder hos Radius, fortæller, at det drejer sig om 835 kunder i Valby, der stod uden strøm klokken 13.08. Dog har næsten alle strøm igen.

»Der var en kabelfejl, hvor et af de kabler i jorden er blevet beskadiget,« fortæller Carsten Kjær til B.T.

Også Tåstrup var ramt af et nedbrud, da et af Radius' elskabe på vejen blev påkørt omkring klokken 12.

»Det forårsagede omkring 50 til 80 mennesker, der var uden strøm. Det er heldigvis ikke så mange - det drejede sig kun om et par gader. Vores teknikere er på stedet, og vi regner med, der går et par timer, inden de sidste har strøm igen,« siger Carsten Kjær.

I Glostrup er der også opstået en kabelfejl klokken 12.02, hvor også mellem 50 og 80 mennesker pludselig stod uden strøm.

»Vi arbejder på at få omlagt strømmen, så de kan få strømmen tilbage, og det regner vi med inden for et par timer.«

Opdateres...