Efter syv år på Nova har Christina Sander valgt at sige sit arbejde op.

Det bekræfter den populære radiovært selv på sin private Instagram-profil søndag eftermiddag.

I opslaget på Instagram henviser Christina Sander til sin private blog, hvor hun uddyber opsigelsen en smule.

Hun skriver blandt andet, at hun altid har haft en drøm om at være tv-vært, og den er kommet tilbage de seneste år.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har sagt op på NOVA. Læs mere på bloggen(Der ligger link på min profil. Spoiler: Jeg skal ikke være fuldtidsblogger) Et opslag delt af Christina Sander (@christinasander) den 5. Apr, 2020 kl. 3.03 PDT

Hun tiltøjer, at hun fået tilbudt et arbejde, som hun aldrig kunne finde på at sige nej til. Hun må dog ikke fortælle, hvilket arbejde det er endnu.

Christina Sander forsætter som vært på Nova resten af måneden, og hun sender sit sidste radioprogram 30. april.

Hun ved endnu ikke, hvornår hun må fortælle om sit nye arbejde, fordi ingenting er som det plejer i Danmark lige for tiden.

Christina Sanders er i løbet af sine syv på Nova blevet voksen, da hun har fået kæreste og barn. Det skriver hun selv. Hun skyder på, at hun har sendt 4.000 timers radio og elsket 3.900 af dem. I sine syv på radiokanalen har hun blandt andet lavet podcasterne ‘I seng med NOVA’, ‘Mig og min mor’ og ‘Gift med dit job’.