Torben Steno fik stof til eftertanke, da han en aften spillede koncert med sit orkester på et plejehjem.

Foran ham sad en række plejehjemsbeboere. Rullet ind i fællesstuen fra deres værelser. Uden nogen fornemmelse af, hvor de var, eller hvad der skete foran dem.

»Det var helt umuligt at fremkalde en reaktion hos dem. De sad bare der helt livløse. Så var personalet dog glade for, at det skete lidt. Men det var tankevækkende,« siger Torben Steno.

Torben Steno er vært på podcasten 'Cordua & Steno', der opstod på Radio24syv og nu sendes via Berlingske. Torsdag skrev han en klumme i Berlingske om, at det burde være muligt at bede om at blive aflivet, når ens liv ikke længere er værd at leve.

»Det ville være meningsløst, hvis jeg sad som nogen af dem, jeg har set, hvor jeg ikke aner, hvem der sidder ved siden af mig og ikke reagere på det, hvis det var mine egne børn, der besøgte mig,« siger Torben Steno.

Derfor mener han, at det bør være muligt at skrive ind i sit livstestamente, at man gerne vil aflives, hvis man er nået til et stadie, hvor livet ikke længere giver mening for sig selv eller sine pårørende.

Det kan eksempelvis være ved svær demens.

»Hvis et liv mest består i at trække vejret, så ved jeg sgu ikke, hvad man skal med det,« siger han.

Med sin kommentar skriver han sig ind i debatten om aktiv dødshjælp. En debat, hvor den ene sides argument ofte er, at mennesket ikke skal gøre sig til herre over liv og død.

Efter udgivelsen af klummen er Torben Steno allerede blevet mødt med argumenter om, at menneskelivet er ukrænkeligt, og at mennesket ikke skal begynde at lege hersker over det.

»Men det gør man jo i realiteten i forvejen, fordi det kan lade sig gøre at holde folk i live meget længere med teknologiens fremskridt,« indvender han.

Spørgsmålet er så, om du tager mere hensyn til dig selv end dine pårørende, hvis de nu gerne vil beholde dig i live lidt længere?

»Hvis nogen kan mærke, at kæden vist er hoppet af, og at det ud fra en lægefaglig vurdering er et meningsløst liv, så tror jeg ikke, at mange pårørende vil stå og sige: 'Nej, lad os beholde ham et par sæsoner mere',« siger Torben Steno.

I klummen bruger han begrebet 'aflive' i stedet for 'aktiv dødshjælp'. Det kan lyde voldsomt, medgiver han.

»Men der er faktisk noget poetisk over ordet aflive,« siger Torben Steno og fortsætter:

»Der betyder at 'tage livet af'. Der noget fint i at sige, at livet jo på godt og ondt er noget stort og voldsomt, men at der kommer et tidspunkt, hvor man gerne vil af med det.«