Det startede i en god tone med vittigheder og høflige formaliteter, men udviklede sig til ukvemsord og dårlig stemning, da partiformand og folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen tirsdag gæstede Radio24Syv.

»Efter interviewet løb han ud af bygningen med det samme, så vi nåede ikke at tale. Men vi er kollegaer, så det skal nok blive akavet, når vi mødes i kantinen,« siger Tinne Hjersing Knudsen, der er vært på interviewprogrammet '55 minutter'.

Her var Klaus Riskær Pedersen tirsdag inviteret ind for at diskutere flere politiske emner, som han går til valg på.

Selvom det forløb efter planen den første havle time, endte interviewet ikke, som Tinne Hjersing Knudsen havde forventet.

»I begyndelsen var vi fine venner, og jeg troede, det ville blive hyggeligt. Vi havde talt med nogle eksperter, og så stak det fuldstændig af derfra. Jeg oplevede noget, der gik fra den ene grøft til den anden.«

Halvvejs i programmet afspiller hun lydbidder med to eksperter, der for lytternes skyld redegør for Klaus Riskær Pedersens tidligere lovbrud.

Det ændrede på et splitsekund stemningen.

Riskær siger, at hans fortid bliver brugt politisk mod ham. Men hans udbrud undrer alligevel Tinne Hjersing Knudsen.

»Det overraskede mig meget, at han blev så vred og ville flippe sådan ud på en journalist, fordi han bliver stillet nogle helt rimelige spørgsmål,« fortæller hun.

I radioprogrammet siger Klaus Riskær Pedersen, at ingen journalister eller eksperter endnu har formået at gennemgå og forstå hans tidligere retssager ordenligt.

I den forbindelse hæfter Tinne Hjersing Knudsen sig under interviewet ved, at Klaus Riskær kalder nogle af anklagerne mod ham for 'pjank og pjat'.

Stemningen forværres yderligere.

Riskær svarer vredt igen; »Lad vær med at side og være puritaner!«

»Jeg er træt af, at jeg, når jeg forsøger at gøre brug af mine borgerrettigheder og lave politik i mit land, skal sidde med en gang pøbel-småproletar-journalisttyper, der ikke forstår en skid af noget som helst,« fortsætter han kort efter.

Det er dog ikke en titel, som Tinne Hjersing Knudsen tager ilde op, da B.T. onsdag spørger ind til deres ordudvekslingen i programmet.

»Jeg tager ordet pøbeljournalist og bærer det med stolthed. Jeg kender den almindelige dansker bedre end en forhenværende, kriminel finansmand, der har svindlet for millioner af kroner,« siger hun.

»Men han har ret i, at jeg ikke er uddannet i selskabsret, og derfor havde vi ringet til eksperter fra CBS og CEPOS, men deres ekspertise fejede han nedladende af banen.«

Tinne Hjersing Knudsen håber i fremtiden på et nyt interview med Klaus Riskær Pedersen.

Udover sit virke som partileder har Riskær også selv et program på Radio24syv, der hedder 'Riskærs Fredagsbar', hvor lytterne kan ringe ind med emner, de er optaget af. Når folketingsvalget bliver udskrevet, stopper programmet, har Radio24syv oplyst.