I næste uge spår meteorologerne høj sol og op til 30 grader.

Så skal vi grille og til stranden og drikke drinks i aftensolen og spille bold i parkerne og hygge os - alle sammen. Sommeren lokker os udenfor, gør os milde og glade og giver os lyst til at dyrke fællesskabet. Eller gør den?

For 29-årige Ida-Sophia Petersen, der er radiovært på The Voice, er sommeren ikke kun idyl.

Hun elsker sommer og varme dage, men i et opslag på instagram introducerer hun også dét, hun kalder solstress.

Hun beskriver det som en følelse af ensomhed og utilstrækkelighed, der slår til, når solen står højt, og vi alle får travlt med at nyde hver evig eneste solskinstime.

Når hverdagen i sommermånederne bliver fyldt til randen med bål i haven, besøg i kolonihaver, grill, østers, sommerhuse, både, strande og mennesker, der tilsyneladende ikke skal op og på arbejde i morgen, så bliver hun forpustet af at følge med.

Ofte kan hyggen om sommeren for hende føles som noget, hun ‘bør’.

»I vintermånederne er det ligesom legaliseret at se Netflix hele dagen. Men en solskinsmorgen i juli føles det næsten som noget kriminelt, og hold kæft hvor er det ensomt og helt vildt stressende,« skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram jeg prøvede først at google begrebet såfremt det måske var muligt at læse lidt om det, det eneste der kom frem var guides til solcreme og sommerdrinks. jeg ville gerne læse om det jeg kalder solstress: en følelse af ensomhed og utilstrækkelighed, som kommer af at solen skinner og graderne stiger. jeg elsker sommeren, men for år tilbage begyndte jeg faktisk også at få ængstelige følelser omkring den. det hele kom sig af at folk inklusiv undertegnede er dygtige til at nyde det gode vejr på en sådan måde, at jeg somme tider slet ikke føler jeg ka følge med. pludselig opstår samsurium af bål, kolonihaver, grill, østers, sommerhuse, både, strande, havnekaje, drinks, ponyer og mennesker der virker til de aldrig skal op på arbejde igen nogensinde - som var der no 2morrow. nuvel, jeg kæmper selv en brav kamp for at følge med og skal slet ikke pudse min glorie da guderne skal vide jeg smider et billede op af en sur apperol hvér gang muligheden byder sig. men hyggen om sommeren kan for mig også føles som noget man “bør” fordi nu skal vi hygge, solen skinner, det er på lånt tid og i morgen bliver det regn. og undskyld mig, jeg hader faktisk at ligge på en eller anden lille trækaj iført stram bikini med mennesker, skrattende JBL højtalere, kamphunde og billig rosé omkring mig, som var det en myretue i fucking Hareskoven. det er decideret angstprovokerende og nogen af de mest ensomme timer i mit liv har været når jeg er vågnet i min seng en sommermorgen med tømmermænd, hvor solen har bagt på mig siden kl. 6:30. lyden af folk der hyggede i gården og stories på insti hvor mange allerede spiste saftig vandmelon på beach, kunne give mig den tommeste følelse i verden når jeg lå alene uden én eneste plan med uendelig lyst til at hoppe i poolen fra nestea reklamerne og ellers bare se TV. i vintermånederne er det ligesom legaliseret at se Netflix hele dagen. men en solskinsmorgen i juli føles det næsten som noget kriminelt og hold kæft hvor er det ensomt og helt vildt stressende. jeg har mange gode venner, jeg elsker sommer og jeg skal ikke klage. men jeg vil bare sige, at hvis du kan genkende fænomenet solstress og føler dig alene med det, så er du det ikke! kys Et opslag delt af iDA-SOPHiA (@idahsophia) den 18. Jun, 2020 kl. 6.12 PDT

Flere af Ida-Sophia Petersens mange følgere genkender følelsen af stress, der udløses af sol og sommer.

»Hold nu op hvor er jeg enig. Jeg kan nærmest ‘skamme’ mig over at have en ugidelig dag derhjemme om sommeren, når solen skinner.«

»Så godt beskrevet. Tak! Jeg troede faktisk ærlig talt, jeg var den eneste, der havde det sådan,« skriver en anden.

Iføge psykolog Majbritt Bay kan både sæsoner og højtider skabe forventningspres, skriver TV2.

Kan du genkende følelsen af solstress?

Har du en god historie om, hvordan sommeren påvirker dig? Skriv til 1929@bt.dk

»Vi har de her fortællinger og sociale forventninger om, at når det er sommer, skal vi ud og være sociale, ligesom vi skal hygge med familien indenfor til jul. Og så føler vi os forkerte, hvis vi ikke gør det samme som det, vi tror, alle andre gør,« siger hun til TV2.

Hvis du, som den 29-årige radiovært, også kan blive stresset af sommeren. Så nyd at en perfekt weekend venter.

Lørdag og søndag byder på både skybrudsvarsler og kraftige tordenbyger. Det er perfekt vejr til at tage en rolig dag på sofaen med serier - uden dårlig samvittighed.