Stilhed er guld, og tale er sølv, siger et gammelt ordsprog, men hos taleradioen Radio24syv burde man mene, at det var lige omvendt.

Ikke desto mindre er radiokanalen netop nu i gang med at søge intet mindre end ti deltagere, der ikke må åbne munden i seks dage.

'Savner du ro og fred? Så kom på gratis stilhedsretræte med Radio24syv,' skriver radiokanalen i et Facebook-opslag, der på få dage har fået flere hundrede kommentarer.

Mikael Bertelsen, programchef hos Radio24syv, fortæller til B.T., at opslaget skyldes, at radiokanalen vil forsøge sig med et usædvanlig eksperiment i forbindelse med en programserie med navnet 'Tavshedsløftet', der skal sendes til sommer.

I eksperimentet skal ti deltagere indlogeres på en gård uden for Holbæk, hvor de bliver undervist i yoga og meditation og får serveret vegetarisk kost. Både kost og logi er gratis, men til gengæld må deltagerne ikke sige så meget som et enkelt ord under det seks dage lange ophold.

»Mads (Brügger, programchef hos Radio24syv, red.) og jeg har noteret os, at de her silent retreats er et fænomen i tiden. Vi omgiver os med så meget larm og information som muligt, og mange oplever stress på grund af livets høje hastighed, så flere og flere vælger de her retreats, hvor de går op og ned af mennesker i dyb tavshed, så vi vil gerne finde ud af, hvad folk får ud af det,« siger Mikael Bertelsen.

Ifølge programchefen vil Radio24syvs journalister stå klar, lige så snart deltagerne forlader gården i Holbæk, så deres første ord efter seks dages stilhed kan blive optaget og afspillet for radiokanalens lyttere.

»Deres første ord bliver til Radio24syvs mikrofon. Det er interessant at finde ud af, hvad deres første ord vil være, når de har været tilbagetrukket i dyb tavshed og ikke har sagt noget i seks dage,« siger Mikael Bertelsen.

'Tavshedsløftet' er ét af Radio24syvs 18 nye formater, der skal lanceres henover sommeren, hvor mange af de faste programmer holder sommerferie.

På Facebook er Radio24syvs opslag om det såkaldte 'stilhedsretræte' fyldt med kommentarer fra folk, der 'tagger' hinanden. Nogle er endda gået så langt, at de hentyder til, at flere politikere burde tilmelde sig, da de taler for meget. Mikael Bertelsen afviser dog, at programmet skal bruges i en politisk debat.

»Det er udelukkende tænkt som et eksistentielt program, hvor mennesker kigger indad og bagefter fortæller, hvad de har fundet i sig selv,« siger programchefen og afslutter grinende med, at hans kollega Mads Brügger dog meget gerne så, at Mikael Bertelsen selv tilmeldte sig, da han til tider snakker lige lovlig meget.

Stilhedsretrætet bliver afholdt i perioden mellem den 25. og 30 juni. Du kan læse mere om, hvordan du deltager her.