Hvis du denne morgen har tændt for radioen for at lytte til P1 Morgen, så lyder det nok en smule anderledes, end du er vant til.

Det er nemlig teknisk nedbrud på kanalen, hvilket betyder, at programmet ikke kan sende i øjeblikket.

Det oplyser P1 Morgen selv på Twitter.

'Vi håber på en snarlig løsning. Står parat i studiet med historier om indonesisk valg, genopbygningsplaner for Notre Dame og meget andet,' lyder det i et tweet.

Et teknisk nedbrug betyder, at @P1Morgen ikke kan sende. Vi håber på en snarlig løsning. Står parat i studiet med historier om indonesisk valg, genopbygningsplaner for Notre Dame og meget andet. — P1 Morgen (@P1Morgen) 17. april 2019

Også radioværten Dorte Krogsgaard - der er vært på programmet - har tweetet om situationen:

'Stadig helt død radio... mens vi står i studiet og tripper for at komme i gang,' skriver hun.

I øjeblikket afspilles derfor et såkaldt nødbånd, som er blevet indspillet på forhånd, på radiokanalen.

Opdateres...