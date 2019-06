Det er op af bakke for Radio24syv i øjeblikket. Kanalen står til at lukke den 1. november – på trods af flere meldinger om, at den måske kan fortsætte på en DAB-kanal – og det giver store udfordringer.

Flere medarbejdere har sagt op, og nu må Radio24syv så trække stikket på et program som konsekvens af den forestående lukning.

Det er aktualitetsprogrammet '55 minutter', som må lade livet. Det sker som direkte konsekvens af, at en af værterne, Josefine Kofoed, har sagt op.

Det skriver Mediawatch.

Opsigelsen falder samtidig med, at flere medarbejder skal på barsel.

I den givne situation mener Radio24syv ikke, at det bliver muligt at finde en vært, der vil tage et job på kanalen, når en lukning er så tæt på.

»I lyset af radioens uafklarede situation vurderede vi det som ret svært at rekruttere ny vært,« skriver kanalens direktør Jørgen Ramskov blandt andet i en mail til MediaWatch:

»Det er den helt enkle forklaring. Vi har været meget glade for 55 minutter, og hvis vi ikke stod i den her situation, så var programmet fortsat,« forklarer Jørgen Ramskov.