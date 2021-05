Mandag den 24. maj kunne man til slut i morgenfladen på Radio4 opleve en noget anderledes reportage, end dem lytterne normalt bliver præsenteret for.

Journalist Louise Fischer tager lytteren med helt ind i swingerklubben 'Swingland' i Ishøj. Hun ender med selv at deltage i aktiviteterne, og det hele bliver optaget på lyd.

Reportagen er lavet som et led i radioens dækning af genåbningen, og vi følger først Louise Fischer blive vist rundt i klubben og hendes møde med de andre gæster.

»Hvad plejer I at gøre,« spørger hun nogle af dem, og de svarer, at hun kan prøve, det hun har lyst til.

Herefter klippes der til diverse stønnelyde, og her kan man også høre journalisten have sex, mens hun interviewer en af dem, der står ved siden af sexagten.

»Hvad ser du lige nu,« spørger hun, og han svarer, at han ser på en lækker kvinde, der efter sigende ikke har prøvet at være i swingerklub før.

Reportagen fortsætter med lyde man måske kender fra soveværelset og dernæst beslutter en af kvinderne, at det er tid til at ryge en cigaret. Mens der ryges, så taler Louise Fischer med gæsterne om oplevelsen.

Jyllands Posten har talt med Radio4’s programchef, Tina Kragelund, der mener, at det er en nytænkende og god måde at udfordre lytterne.

»Jeg synes, det er fedt, når vores reportere prøver at eksperimentere med at lave journalistik på en anden måde. Man kan godt give det, ens lyttere forventer altid, men vi vil gerne overraske dem og bringe nye vinkler og gøre det på nye måder, og det her kan være en del af det,« siger hun.

Desuden mener hun, at det er en god vej ind i et miljø, der ellers er lukket, når Louise Fischer selv er en deltagende aktør.