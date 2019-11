Radio4 begik fredag morgen en overordentlig brøler på liveradio, da Simon Emil Ammitzbøll-Bille skulle interviewes om sin nye rolle som leder for partiet 'Fremad'.

Efter et par blide spørgsmål om, hvorfor LA-afhopperen selv mener, at han vil gøre en god figur som partileder, var værterne i 'Radio4 Morgen' klar til at spille esset i ærmet.

Esset bestod af et tidligere citat fra tiden i LA, hvor Ammitzbøll-Bille proklamerede, at han ikke havde de egenskaber, der skal til for at være en god leder for et parti.

Problemet er bare, at udtalelsen slet ikke er Ammitzbøll-Billes, men rent faktisk den tidligere transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens (LA).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Foto: Niels Christian Vilmann

Det var Kristoffer Eriksen, tidligere nyhedschef på Radio24syv, der i første omgang opfangede brøleren og delte den med sine følgere på Twitter med ordene: 'Av, av, av.'

'God cringe fra morgenstunden,' skrev han i en opfølgende kommentar.

I opslaget har Simon Emil Ammitzbøll-Bille også selv kommenteret interviewet, som han kalder for 'et af de mest mærkelige', han har deltaget i.

B.T. har kontaktet Viktor Redder, redaktionschef på Radio4, for at høre, hvad der er gået galt.

»Det er en fejl, og det er selvfølgelig ærgerligt, at et ellers godt og kritisk interview kommer til at fremstå lidt kikset i radioen,« siger han og fortsætter:

»Men vi kommer til at lave ufattelig mange timers radio, så der kommer til at ske fejl. Det, jeg hæfter mig ved, er, at værterne tager Simon Emil Ammitzbøll-Billes tvivl om citatet seriøst og derfor undersøger og retter deres fejl direkte i radioen. De gør det rigtige i situationen. «

Men burde de ikke have fundet ud af det i deres research inden interviewet?

»Vi undersøger og laver grundig research inden vores interviews, og jeg er grundlæggende glad for, at værterne forsøger at se svaghederne hos dem, vi interviewer. Men så får vi det her citat med, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over.«

»Derfor har både jeg og vores morgenvært også forsøgt at få fat i Simon Emil Ammitzbøll-Bille for at beklage det forkerte citat«

I har Radio24syvs store sko at udfylde. Føler du, at der derfor er mere fokus på jeres fejl?

«Jeg kan godt mærke, at der er stor opmærksomhed på det, vi laver. Vi forsøger stadig at finde den morgenradio, vi gerne vil lave og tester derfor forskellige tilgange, men jeg tror også, at Radio24syv fik drøje hug i begyndelsen, så jeg tror ikke, at vi får mere end fortjent.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.