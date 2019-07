Forhåbningerne om at lade Radio24Syv fortsætte på DAB-kanal ser ud til at blive spolerede på grund af datoer. Derfor sender taleradio-kanalen nu et brev til kulturministeren.

Radiokanalen har erklæret sig interesseret i at byde sig ind på en DAB-kanal med fokus på kultur.

Der er dog en logistisk tidsplan, der spænder ben for radiokanalens overlevelse, og som betyder, at Radio24syvs ledelse nu sender et brev til kulturminister Joy Mogensen (S).

Til Jyllands-Posten lyder det nemlig fra Kulturministeriet, at den nye DAB-kanal først kan gå i luften fra 1. januar 2020, sådan så alle interesserede parter har tid til at strikke en ansøgning sammen.

Det betyder de facto, at Radio24syv ville stå i to måneder uden mulighed for at lønne deres medarbejdere – fordi radiokanalens sendetilladelse udløber 31. oktober.

Skulle Radio24syv vinde udbuddet af den nye DAB-kanal, må den nemlig først gå i luften 1. januar 2020.

'Det vil først og fremmest være til stor skade for de hundredetusinde ugentlige lyttere. Det vil reelt også fjerne grundlaget for vores ansøgning,' skriver chefredaktør og direktør Jørgen Ramskov i brevet til Joy Mogensen.

Jørgen Ramskov forslår nu ministeren en tilrettelæggelse af udbuddet, der betyder at vinderen af sendetilladelsen allerede vil kunne starte 1. november eller senere og giver deres forslag til en revideret tidsplan over forløbet.

Da B.T. taler med Jørgen Ramskov tidligere i dag giver han udtryk for, at han ikke helt slukker håbet radioens overlevelse efter den 31. oktober.

»Nu vil vi trække vejret dybt gennem næsen, læse papirerne grundigt igennem og se, hvad vores muligheder er, men jeg synes da, politikerne burde genoverveje tidsbegrænsningen,« afslutter han.

Kulturminister Joy Mogensen (S) slog tidligere i dag fast, at udbuddet af FM4-kanalen kører videre som planlagt med det samme geografiske krav, der knytter sig til udbuddet.

Et faktum der betød, at Radio24Syv forlængst har meldt sig ud af kampen om FM4-kanalen. Radio4 har i stedet vundet udbuddet af FM4-båndet.