Den kendte radiostation Radio24syv er torsdag morgen blevet ramt af et strømnedbrud.

'Vi har i øjeblikket strømnedbrud og sender derfor ikke - selv kaffemaskinen er stået af. Vi arbejder naturligvis benhårdt på sagen! Mest på det med radio,' skriver Radio24syv i Facebook-opslaget.

Den administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør hos Radio24syv, Jørgen Ramskov, forklarer, at strømsvigtet indtraf omkring klokken 7, men at strømmen nu igen er tilbage:

»Vi har fået lige en sms om, at strømmen er tilbage, men problemet for os er, at vi lige skal have rebootet alle vores systemet, så der går lige lidt tid, før vi er klar igen. Lige nu sender vi faktisk morgenprogrammet, men det er uden jingler og lignende. Om tyve minutter skulle vi være helt tilbage ved det normale,« oplyser han.

Han understreger desuden, at Radio24syv ikke har en stor nødgenerator stående, som det er tilfældet hos Danmarks Radio.

