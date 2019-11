Tidligere direktør vil have proces gransket, efter at nævn tildelte dab-udbud til konkurrent.

Den nu lukkede radiokanal Radio24syv lægger sag an mod Radio- og tv-nævnet, som for få uger siden lod dab-udbuddet gå til radioen Loud.

- Vi fik et tilbud fra Borgerretsfonden, som så nogle væsentlige problemer i det, der er foregået, og de tilbød os at finansiere en eventuel sag, siger Jakob Kvist, tidligere direktør på Radio24syv til Ritzau.

- De bad os gøre det af hensyn til den demokratiske forvaltning af samfundet. Så udbad vi os betænkningstid og har indhentet juridisk rådgivning, og vi er blevet enige om at gøre det, tilføjer han.

Ifølge den tidligere radiodirektør søger den nu lukkede radiokanal "opklaring og afklaring" på et forløb, som han kalder meget mangelfuldt.

Og ifølge Jakob Kvist har Radio24syv fået en advokatvurdering af den sag, som kanalen nu vil anlægge mod Radio- og tv-nævnet.

- Man kan jo aldrig vide, om man har en vindersag, men vores advokater er meget optimistiske. Og det handler både om det udbudsretslige og det forvaltningsretlige, siger Jakob Kvist og tilføjer:

- Og det handler også om nogle væsentlige habilitetsproblemer, som vi synes, vi kan konstatere, tilføjer han uden at komme det nærmere.

- Stævningen er først ved at blive udarbejdet, og vi regner med at have den klar i begyndelsen af næste uge, og hvad de endelige påstande bliver, tør jeg ikke sige, før vi er længere.

Jakob Kvist oplyser, at stævningen vil blive offentliggjort, når den er klar i den kommende uge. Det er advokatfirmaerne Publicure og Gorrissen og Federspiel, der fører sagen for Radio24syv.

Radio24syv tabte for få uger siden kampen om dab-udbuddet under stor mediebevågenhed.

Processen er siden blevet kritiseret af både eksperter og en lang række politiske partier, der mener, at processen, der førte til, at udbuddet gik til Loud har været fejlbehæftet.

Kulturministeriet, som Radio- og tv-nævnet hører under, har tidligere konkluderet, at der ikke er noget juridisk at komme efter i sagen.

Med det kommende sagsanlæg lufter Jakob Kvist sit håb om, at Radio24syv måske kan genopstå en dag.

- Radioen kan i princippet genopstå. Jeg har hele tiden sagt, at den sover en tornerosesøvn og kan vækkes den dag, der er kræfter og vilje til stede. Og vi havde en meget stærkt kultur og ånd på radioen, så den kan godt genopstå i en eller anden form, siger han.

