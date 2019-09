Hvis Radio 24syv overlever, bliver det med et noget mere skrabet budget og færre medarbejdere end hidtil.

Det oplyser administrerende direktør Jørgen Rasmkov til Mediawatch.

»I fredags afleverede vores ansøgning (om at fortsætte som DAB-kanal, red.). Derfor ved vi nu, hvad vi byder ind med, og kender vores budget, og hvordan vi vil klare den udfordring, der hedder at gå næsten 20 mio. kr. ned i budget.«

I ansøgningen lyder det, at kanalen, der i 2019 arbejder med et budget på knap 94,8 millioner kroner, vil have et budget på 70 millioner kroner i 2020 - såfremt kanalen altså fortsætter.

Derfor har flere medarbejdere mandag fået besked på, at de fra 1. november står uden job.

31. oktober udløber radiokanalens FM4-sendetilladelse, og hvis den populære taleradio skal fortsætte, bliver det med en digital sendetilladelse.

Først skal Radio 24syv dog vinde udbuddet. Også LOUD og dk4-Radio er med i kapløbet.

Hvem, der får lov til at køre den kommende DAB-radiokanal, bliver officielt meldt ud af Kulturstyrelsen 22. oktober.

Det betyder også, at fremtiden for de journalister og medarbejdere, der endnu ikke er blevet opsagt, fortsat er uvis.

Som Jørgen Ramskov formulerer det, er alle derfor formelt opsagt for nuværende.

Dem, der mandag har modtaget en fyreseddel, vil dog ikke blive genansat, hvis radioen overlever.

Det drejer sig omtrent 35 medarbejdere - heraf 10 til 12 journalister.