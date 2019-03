Berlingske Media var klar til at give den 'fuld gas' med Radio24syv og give de 600.000 ugentlige lyttere endnu bedre radio.

Men det var en lille gruppe politikere ikke interesserede i.

Sådan er Anders Krab-Johansens udlægning af den proces, der nu er endt med, at Berlingske Media ikke vælger at genansøge om Radio24syvs - den fjerde landsdækkende radiokanal - sendetilladelse fra den 1. november 2019.

Med andre ord: Radio24syv lukker og slukker. Ikke mere '24syvmorgen', 'Det, vi taler om' eller 'Den korte radioavis'.

»Der har været meget lydhørhed, indtil man kommer op til det højeste niveau, som jo er Kristian Thulesen Dahl og et par andre,« siger Anders Krab-Johansen, der er administrerende direktør i Berlingske Media og bestyrelsesformand i Radio24syv.

Debatten om Radio24syvs fremtid har raset i mange måneder, og særligt har den sværmet om en helt særlig beslutning fra Christiansborg.

Regeringen og Dansk Folkeparti har nemlig besluttet, at radiokanalens hovedredaktion skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København.

Dét - og flere andre ting - har Anders Krab-Johansen forsøgt at diskutere med politikerne, men til syvende og sidst var udbudsmaterialet meget fjernt fra det, som Berlingske Media-direktøren havde lagt op til.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der ville komme et udbudsmateriale, der var lavet med det formål, at vi ikke skulle søge igen,« siger han.

Særligt har Anders Krab-Johansen mødt modstand fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Det er helt tydeligt for mig, at Kristian Thulesen Dahl ikke personligt ønskede, at Radio24syv fortsatte. Nærmest alle andre end ham var klar til at lave alle mulige andre fornuftige løsninger. Det er mit indtryk,« siger Anders Krab-Johansen.

B.T. har præsenteret Dansk Folkeparti for Berlingske Media-direktørens kritik, men gruppeformand Peter Skaarup mener, at den er fejlslået.

»Jeg kan slet ikke nikke genkendende til kritikken fra Anders Krab-Johansen. Det handler om, at vi skal have et Danmark i balance. Og det gælder også radio, hvor vi skal have dækket hele landet. Når man har to taleradioer, skal de ikke have samme afsæt. Journalisterne skal jo også se landet fra forskellige steder,« udtaler han.

Kulturminister Mette Bock (LA) lagde da tidligere torsdag heller ikke skjul på, at Dansk Folkeparti havde særlig stor aktie i at få den fjerde radiokanal væk fra København.

»Forslaget om lokalisering var et ønske fra Dansk Folkeparti og et led i en samlet set meget stor medieaftale. Regeringen står naturligvis ved den indgåede politiske aftale,« sagde hun.

Tilbage står Anders Krab-Johansen og kan kigge på en succesfuld og populær radiokanal, som han ikke har mulighed for at fortsætte med.

»Jeg har lige været til medarbejdermøde på Radio24syv. Der må jeg stå og kigge på noget af det største talentmasse i dansk presse og sige, at vi lukker og slukker. Det er virkelig pinefuldt. Men vi kan ikke flytte 70 procent af radioen til Aarhus og lave det Radio24syv, som vi laver i dag,« understreger han.

Radio24syv sender efter planen den sidste lyd ud i æteren den 31. oktober 2019.

Sendetilladelsen fra og med den 1. november er dog stadig i udbud, og ifølge Kulturministeriet er der i alt 'fire til fem seriøse foretagender', der har meldt interesse i at byde på 'den fjerde landsdækkende radiokanal'.