En bekendtgørelse sendt ud af den nyslåede kulturminister Joy Mogensen (S) giver Radio24syv dødsstødet på FM4 – og gør det rigtigt svært for kanalen at fortsætte på DAB.

»Det er svært at genkende partiernes støttetilkendegivelser i den bekendtgørelse, det må jeg sige,« siger Radio24syvs direktør, Jørgen Ramskov, til B.T.

I bekendtgørelsen skriver Joy Mogensen, at man ikke vil genåbne forhandlingerne om FM4, som Radio24syv sender på frem til 31. oktober.

Hun gør altså ikke brug af den chance for at ændre i udbuddet, som opstod i sidste uge, da Radio- og tv-nævnet besluttede at udskyde afgørelsen om, hvem der skal have sendetilladelsen, indtil den nye regering havde set på sagen.

Udbuddet fortsætter derfor som før, og som det ser ud nu, bliver det et konsortium med Jysk Fynske Medier i spidsen, der vinder kanalen.

Ud over FM4 kommer der også en ny DAB-kanal, hvis tidsplan netop er blevet offentliggjort.

Og den er bestemt ikke i Radio24syvs favør.

»Bekendtgørelsen ligner den gamle, men forskellen er, at der nu er en tidsplan, som spænder ben for os,« siger Jørgen Ramskov.

Tidsplanen slår fast, at den nye DAB-kanal tidligst kan begynde at sende 1. januar 2020. Det betyder de facto, at Radio24syv ville stå i to måneder uden mulighed for at lønne deres medarbejdere – nemlig fra nedlukningen 31. oktober til 1. januar.

»Jeg kan ikke se, hvorfor Radio24syv skal vente to måneder med at sende – fint hvis en anden vinder udbudet, så kan de vente, hvis de vil, men det ville ikke være aktuelt for os,« siger Jørgen Ramskov.

Han vil dog ikke slukke håbet om, at Radio24syv kan overleve efter den 31. oktober:

»Nu vil vi trække vejret dybt gennem næsen, læse papirerne grundigt igennem og se, hvad vores muligheder er, men jeg synes da, politikerne burde genoverveje tidsbegrænsningen,« afslutter han.

Herunder kan du se, hvordan kanalchef på Radio24syv Mads Brügger tog bekendtgørelsen om tidsplanen: