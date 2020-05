Det var en hård modtagelse, Radio Loud fik, da de vandt DAB-udbuddet i oktober sidste år. Og det ser ikke ud til, at radiostationen er kommet ud af modvinden endnu.

For anden uge i træk har kanalen så få lyttere i dens målgruppe, at det ikke kan lade sig gøre at registrere dem, det viser en ny måling fra Kantar Radio-Meter.

I forrige uge havde de også nul lyttere i deres målgruppe, som er de 15-32 årige.

De havde dog 3000 lyttere i løbet af sidste uge uden for deres målgruppe.

Lyttertallene fra Kantar Radio-Meter er udregnet ud fra et repræsentativt lytterpanel bestående af cirka 1.400 deltagere.

Når en deltager lytter til en radiokanal i fem minutter, bliver det registreret som en lytter.

I sidste uge udtalte Julie Rørstrøm, der er strategisk rådgiver og brandingekspert, til B.T, at problemet med de manglende lyttere måske ligger i forståelsen af Radio Louds valgte målgruppe.

»Det lader til, at de ikke har forstået deres målgruppe, hvad angår indhold og format, eftersom de ingen gennemslagskraft har haft. Det er jo ikke nok at sige, at man er en radio for de unge, hvis man ikke forstår, hvad de unge vil have,«

Julie Rørstrøm påpeger, at der særligt i en tid, hvor mange danskere har haft mere tid på hånden på grund af coronakrisen, burde være gode muligheder for at hente lyttere til kanalen.

»Radio Loud har uden tvivl haft en utaknemmelig start, idet deres debut lå midt i corona-nedlukningen. Men for mig at se, var det også en kæmpe gave,« sagde hun til B.T og forttsatte:

»Vi var allesammen hjemme og havde ikke noget at lave. Samtidig var de landsdækkende hovedstationer lukket ned på flere af deres flader, hvilket burde have været en fordel for Radio Loud.«

Den nye DAB-radiokanal, som udsendes til størstedelen af Danmark på nær Bornholm og dele af Lolland-Falster, gik i luften 1. april.

På grund af corona-pandemien startede Radio Loud med at sende med værter, som sad hver for sig og sendte ud fra en nødsendeplan.

Ann Lykke Davidsen har tidligere udtalt, at målet for Radio Loud umiddelbart er at få lige så mange lyttere som nichekanalen P8 Jazz. P8 Jazz har cirka 100.000 ugentlige lyttere.

B.T. har forsøgt at få kontakt til Radio Louds presseafdeling og direktør Ann Lykke Davidsen for at få en kommentar på det lave lyttertal.

Det har ikke været muligt at få en kommentar.