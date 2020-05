Det ser ud til, at det fortsat er svært for den danske public service-radiokanal Radio Loud at trække lyttere.

De er igen nede på nul lyttere i deres målgruppe mellem 15 og 32 år - dog havde de 3000 lyttere i løbet af sidste uge uden for målgruppen. Det viser en ny måling fra Kantar Radio-Meter.

Det giver dem førstepladsen i mindst lyttede programmer. Men hvad er det, der går galt?

30-årige Julie Rørstrøm, der er strategisk rådgiver og brandingekspert, mener, at problemet kan ligge i forståelsen af den valgte målgruppe.

Det er jo ikke nok at sige, at man er en radio for de unge, hvis man ikke forstår, hvad de unge vil have Brandingekspert Julie Rørstrøm

»Det lader til, at de ikke har forstået deres målgruppe, hvad angår indhold og format, eftersom de ingen gennemslagskraft har haft. Det er jo ikke nok at sige, at man er en radio for de unge, hvis man ikke forstår, hvad de unge vil have,« siger hun.

Julie Rørstrøm påpeger, at der særligt i en tid, hvor mange har haft langt mere tid på hånden, mens coronakrisen har hærget, burde give god mulighed for at hente lyttere.

»Radio Loud har uden tvivl haft en utaknemmelig start, idet deres debut lå midt i corona-nedlukningen. Men for mig at se, var det også en kæmpe gave,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Vi var allesammen hjemme og havde ikke noget at lave. Samtidig var de landsdækkende hovedstationer lukket ned på flere af deres flader, hvilket burde have været en fordel for Radio Loud. De seneste tal viser dog, at det ikke har været en fordel.«

Her er det først og fremmest værd at huske, at branding ikke kun handler om, hvad du siger, men i ligeså høj grad om, hvad du gør. Brandingekspert Julie Rørstrøm

I hendes optik har de misset en gylden mulighed.

»Her er det først og fremmest værd at huske, at branding ikke kun handler om, hvad du siger, men i ligeså høj grad om, hvad du gør. Er det, du laver, unikt, relevant og attraktivt for en modtager?«

B.T. har forsøgt at få kontakt til både Radio Louds redaktion, presseaafdeling og direktør Ann Lykke Davidsen for at forelægge dem kritikken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar.