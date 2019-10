Radio Loud vil ikke umiddelbart forholde sig til politisk ønske om at lade dabudbud gå om.

Radio Loud, der tirsdag vandt udbuddet om at blive Danmarks nye dabkanal, er i fuld gang med at skabe et produkt, der kan gå i luften til foråret.

Og det kan et politisk ønske om at lade dabudbuddet gå om ikke ændre på.

- Vi har søgt et udbud, vi har vundet, og nu er vi i gang og vil gerne have arbejdsro til den opgave, vi har med at få skabt en ny tale- og kulturradio for den yngre del af befolkningen.

Det skriver direktør Ann Lykke Davidsen i en sms til Ritzau fredag morgen.

Meldingen kommer, efter at De Radikale har krævet, at udbuddet om en ny dabkanal skal gå om.

Det skyldes ifølge partiets medieordfører, Jens Rohde, at processen har været fejlbehæftet.

Jens Rohdes primære anke er, at Radio Loud kun lægger op til at dække 82 procent af landet.

Da udbuddet lød på en landsdækkende kanal, mener De Radikale, at Radio- og Tv-nævnet, som har afgjort udbuddet, tolker ordet "landsdækkende" forkert.

Ifølge en ekspert i udbudsret kan Kulturministeriet lade udbuddet om den nye dabkanal gå om. Det kræver blot en saglig begrundelse.

Ritzau ville gerne have spurgt mere ind til, hvorvidt usikkerheden om dabudbuddet påvirker arbejdet med at skabe en ny kanal på Radio Loud.

Direktør Ann Lykke Davidsen afviser dog at kommentere sagen yderligere.

