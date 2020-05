Radio Loud, som brændende ønsker sig en stigende tilslutning af følgere og lyttere, har fundet ud af, at man skal passe på, hvad man ønsker sig.

Radiokanalens Instagram-profil er nemlig fra den ene dag til den anden blevet oversvømmet med falske profiler fra lande som Brasilien og Rusland. Tidligere på ugen havde kanalen cirka 2.700 følgere, men torsdag aften var tallet pludselig knap 5.000.

Profilerne, der har navne som timursorokin_fof eller klyukova.daya.oficial, indeholder ofte russisk tekst, har meget få følgere og en række ensartede billeder tilknyttet. For eksempel af katte, forskellige musikbands eller damer uden så meget tøj på.

Radio Loud vandt sidste år sendetilladelsen på DAB over Radio24syv, som efterfølgende blev lukket. Det vakte en del furore, da mange mente, at Radio24syvs ansøgning var markant bedre.

Radio Louds nye følgere på Instagram. Mange har bizarre navne og er reelt falske profiler. Radioen har i skrivende stund fjernet de fleste igen. Vis mere Radio Louds nye følgere på Instagram. Mange har bizarre navne og er reelt falske profiler. Radioen har i skrivende stund fjernet de fleste igen.

Og da Gallup spurgte 1.440 mennesker i midten af april, var der ikke en eneste, der havde hørt Radio Loud. Så umiddelbart kunne det være tiltrængt med en vitaminindsprøjtning af friske følgere på Instagram, som er en af de platforme, som Louds unge målgruppe sværger til.

Men kanalchef Ann Lykke Davidsen afviser, at der er gået så meget som en eneste licenskrone til russiske følgere.

»Vi har intet at gøre med det. Jeg fik en sms i går morges fra vores SoMe-redaktør, som fortalte mig, at vi var begyndt at få alle de her følgere,« siger Ann Lykke Davidsen og fortsætter:

»Vi har ingen gavn eller glæde af de her følgere, så de skal væk hurtigst muligt. Derfor har vi også arbejdet hårdt på at fjerne dem igen.«

»Vi har fem mand, der har sat sig ned og manuelt fjernet dem en for en,« siger hun og uddyber, at der stadig er 10 procent af Louds følgere, som ser ud til at stamme fra Brasilien.

Astrid Haug, der er ekspert i sociale medier, forklarer, at der kan være sket flere ting for Radio Louds profil.

»Man kan købe sig til følgere på den her måde, hvis man vil. Men man kan også være ramt af, at andre køber følgerne til ens profil af ren ondskabsfuldhed. Du kan få rigtigt mange falske følgere for nogle få tusinde kroner,« siger Astrid Haug.

»Det kan også være, at der i et eller andet forum på Facebook eller 4chan bare er gået sport i at lave falske profiler og drille Radio Loud. Det er simpelthen umuligt at vide,« siger hun.

På Social Blades opgørelse over Instagramprofilers følgere kan man se, at Radio Loud pludselig får næsten 1.400 nye følgere på et enkelt døgn. Helt atypisk, når man ser på resten af perioden. Vis mere På Social Blades opgørelse over Instagramprofilers følgere kan man se, at Radio Loud pludselig får næsten 1.400 nye følgere på et enkelt døgn. Helt atypisk, når man ser på resten af perioden.

Kanalchef Ann Lykke Davidsen har heller ikke noget bud på, hvad der kan have afstedkommet denne bølge af falske profiler.

»Jeg har ingen anelse om det, og jeg vil nødig gætte. Det ville jo kun være et gæt,« siger hun og fortsætter:

»Det ser ud til at det har aftaget, men ellers er der ting, som vi kan gøre. For eksempel kan vi gøre profilen privat og manuelt godkende dem, som ønsker at følge os. Indtil videre ser vi bare tiden an,« siger Ann Lykke Davidsen.

Radio Loud har i øvrigt tidligere forklaret, at kanalen ikke ville bruge penge på markedsføring.

