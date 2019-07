De Radikale vil have undersøgt, om man kan udstrække kontrol med teleovervågning, der udflyttes til Rumænien.

Det er stærkt bekymrende, at kontrollen med TDC's mobilnetværk skal udflyttes til Rumænien.

Det mener Kristian Hegaard, der er retsordfører hos De Radikale.

- Danskerne er i forvejen rigeligt overvåget og logget på deres persondata.

- Det er rigtig skidt, at vi ikke kan beskytte danskernes personfølsomme oplysninger bedre, hvis tilsyn og sikkerhedsgodkendelser ikke længere er muligt ved den her flytning til Rumænien, siger han til Ritzau.

Opgaven med at overvåge tre millioner danskeres mobilnetværk flyttes ifølge dagbladet Politiken fra Frederiksberg til Bukarest 31. august.

Det betyder ifølge mediet, at Center for Cybersikkerhed ikke længere kan stille krav om at sikkerhedsgodkende de ansatte eller komme på uanmeldte kontrolbesøg.

Det er uholdbart, mener Kristian Hegaard.

Han mener, at der bør stilles krav til, at der kan foretages den samme kontrol fremover.

- Jeg vil undersøge, om der er mulighed for at sikre samme sikkerhedsniveau om borgernes personoplysninger, som man har nu.

- Man kan for eksempel stille som krav til leverandører og underleverandører, at de forhold, der gælder om tilsyn og sikkerhedsgodkendelser, også skal gælde fremover.

- Kan det ikke lade sig gøre, må det undersøges, om udflytningen kan stoppes, siger Kristian Hegaard.

TDC har valgt at samarbejde med Ericsson om mobilnetværket, og det er i den forbindelse, at udflytningen til Rumænien sker.

Alternativet ville være at fortsætte samarbejdet med det omstridte kinesiske firma Huawei.

Kristian Hegaard mener, at beslutningen om at samarbejde med Ericsson frem for Huawei er den rigtige.

Men det skal ifølge retsordføreren ske med de samme kontrolforanstaltninger som i dag.

Center for Cybersikkerhed, TDC og Ericsson betoner alle over for Politiken, at man vil kunne opretholde en høj sikkerhed fra Rumænien. Men parterne kommer ikke nærmere ind på hvordan.

/ritzau/