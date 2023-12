Radikale Venstres partileder Martin Lidegaard er særdeles åben for Liberal Alliances forslag om en centrum-højre-regering.

»Tak til Alex Vanopslagh og Liberal Alliance for at byde op til dans,« skriver Lidegaard på X.

»Vi er ikke enige om alt, men om meget: Især at gøre det, regeringen ikke gør i forhold til tilbagetrækningsreformer, international arbejdskraft, iværksætteri og frisættelse af den offentlige sektor. Og retsstaten,« fortsætter Lidegaard.

Lidegaard reagerer på et interview med Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, i Politiken. Her siger Vanopslagh, at Lidegaard har gjort et rigtig godt indtryk på ham det seneste år:

»Jeg håber, at man kunne tale med Martin Lidegaard og de radikale. Jeg har i hvert fald et glimrende samarbejde med ham, og jeg tror, vi kunne lave noget rigtig godt på reformdagsordenen, og at han skulle have lov til at give den fuld gas med klima,« siger Vanopslagh.

Den liberale partileders forslag til nye regeringskonstellationer med ham selv i centrum kommer efter lang tid med gode meningsmålinger.

I midten af december stod Liberal Alliance til at få 14,2 procent af stemmerne i en måling fra Megafon og 12,1 procent i en måling fra Epinion. Det er en markant fremgang siden valget, hvor Liberal Alliance fik 7,9 procent af stemmerne.

Samtidig fortsætter den nuværende SVM-regering med at falde i popularitet.

Efter sidste valg røg Radikale Venstre i sidste øjeblik ud af regerigeringsforhandlingerne, selvom det ellers længe har været et ønske for partileder Martin Lidegaard at indgå i en midterregering. Med Vanopslaghs udstrakte hånd, øjner Lidegaard nu en ny mulighed for selv at kunne blive en del af en bred regering, hvilket mislykkedes sidste år.

Lidegaard udelukker »ingen scenarier«, skriver han på X om Vanopslaghs forslag, der også indebærer et samarbejde med Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige.