Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Radikale kritiserer infobreve om frivillig hjemrejse

64.100 personer bosiddende i Danmark vil denne sommer få brev om, at de opfylder kravene for at få penge med sig, hvis de rejser hjem til det land, som de eller mindst en af deres forældre kommer fra. 'Rendyrket chikane', mener De Radikale.

Læs mere her

Den radikale Andreas Steenberg kritiserer brevene og kalder dem for 'rendyrket chikane.' (Arkivfoto) Foto: Torkil Adsersen Vis mere Den radikale Andreas Steenberg kritiserer brevene og kalder dem for 'rendyrket chikane.' (Arkivfoto) Foto: Torkil Adsersen

Trump hylder USA's militære styrke i tale på nationaldag

Med kampvogne stillet til skue og militærfly flyvende over hovedet hyldede præsident Donald Trump det amerikanske militær i en omstridt tale i Washington natten til fredag dansk tid. Det skete i anledning af USA's uafhængighedsdag 4. juli.

Læs mere her

Præsident Donald Trump hyldede USA's militær i sin store militærparade 4. juli. Her ses han med sin hustru, Melania og vicepræsident Mike Pence. Foto: POOL New Vis mere Præsident Donald Trump hyldede USA's militær i sin store militærparade 4. juli. Her ses han med sin hustru, Melania og vicepræsident Mike Pence. Foto: POOL New

Sudans stridende parter når til enighed om magtdeling

Sudans midlertidige militærstyre er nået til enighed med oppositionen og protestgrupper om at oprette et nyt selvstændigt magtorgan. Det skal på skift de næste tre år ledes af militæret og af civile politikere, oplyser mægler.

Læs mere her

Medie: Nets vil sælge Betalingsservice

Betalingsselskabet Nets overvejer ifølge Børsen at sælge et vigtigt forretningsben fra. Således har det tidligere børsnoterede selskab angiveligt allieret sig med storbanken Credit Suisse i et forsøg på at finde interesserede købere til dele af virksomhedens forretning, herunder Betalingsservice.

Læs mere her

Minister genindfører motionsløb på Storebæltsbroen

Det skal igen være muligt at løbe eller cykle over Storebæltsbroen i forbindelse med motionsløb. Det mener transportminister Benny Engelbrecht (S), som fra start har været uenig i forbuddet, der blev indført i 2017.

Læs mere her

Foto: Evan Hemmingsen Vis mere Foto: Evan Hemmingsen

FN opfordres til at efterforske drab i filippinsk narkokrig

FN's Menneskerettighedsråd opfordres af en gruppe lande til at efterforske tusindvis af drab i Filippinerne i forbindelse med præsident Rodrigo Dutertes 'krig' mod narkomarkedet.

Læs mere her