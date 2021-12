Kritikken vælter ned over De Radikales formand Sofie Carsten Nielsen fra begge fløje.

Årsagen er, at hun nu direkte sammenligner demonstration mod statsminister Mette Frederiksen foran mink-kommissionens lokaler på Frederiksberg i torsdags med stormløbet mod Kongressen i USA i januar.

Mens der blev råbt 'landsforrædder' til Mette Frederiksen, og hendes ministerbils ene baglygte blev ødelagt, var det langt vildere, hvad der skete efter præsidentvalget i USA.

Helt konkret døde fem personer under de slagsmål, tumult og kaos, der skete, da Donald Trump-tilhængere stormede Kongressen.

Tilhængere af Donald Trump stormede 6. januar kongresbygningen i Washington D.C. i et forsøg på at forhindre lovgiverne i at godkende demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november. Foto: Leah Millis/Reuters Foto: LEAH MILLIS Vis mere Tilhængere af Donald Trump stormede 6. januar kongresbygningen i Washington D.C. i et forsøg på at forhindre lovgiverne i at godkende demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november. Foto: Leah Millis/Reuters Foto: LEAH MILLIS

Alligevel sammenligner Sofie Carsten Nielsen altså de to begivenheder.

»Kan du huske stormløbet på Kongressen i USA i januar måned? Hvor voldsomt og aggressivt det var?,« spørger hun på Facebook og tilføjer:

»Jeg havde ikke troet, at jeg skulle se lignende scener i Danmark. Men begivenhederne på Frederiksberg i dag (torsdag red.) minder mig desværre om netop dén dag i Washington.«

Dansk Folkepartis Morten Messerchmidt kalder det for en desperat sammenligning.

»Det er ret desperat forsøg på at tage machorollen som Mette Frederiksens løjtnant. Sofie Carsten Nielsen toner rent flag og sørger på den her måde for at beskytte statsministeren,« siger Morten Messerschmidt, der som bekendt stiller op som ny formand for DF.

De Konservative mener, at sammenligningen er ude af proportioner.

»Jeg synes, at det er helt ude af proportioner at skrive, at demonstrationen minder om, hvad der skete i Kongressen. Her blev folk slået ihjel, og der føres stadig retssager, efter hvad skete,« siger Per Larsen, som er sundhedsordfører for De Konservative.

Men det er vel også ulovligt at begå hærværk mod en bil og råbe trusler?

»Ja, selvfølgelig skal loven overholdes. Men jeg synes slet ikke det kan sammenlignes, hvad der skete i Kongressen og så i torsdags, da Mette Frederiksen skulle afhøres i minkkommissionen,« siger han.

I rød blok er der også kritik.

»Jeg synes, at det forplumrer billedet at sammenligne demonstrationen med, hvad der skete i Kongressen i januar. Det er ekstremister, der stod bag demonstrationen, men ikke i samme omfang og relationer, at det kan sammenlignes med, hvad der skete i Washington,« siger Karsten Hønge, der er udenrigsordfører for SF.

Sofie Carsten Nielsens sammenligning har da også skabt stor debat på hendes Facebook-profil.

»Vil du venligst øjeblikkeligt komme tilbage til virkeligheden? Du sammenligner scener i USA, hvor 5 personer omkom, med en smadret baglygte. Kan der forekomme mere usmagelige sammenligninger?,« lyder det eksempelvis fra en Rasmus Borglykke.

En anden ved navn Mitchel Oliver Vestergaard skriver:

»Hærværk mod ministerbiler hører ingen steder hjemme. Men at sammenligne episoden med 6. januar i Washington er ikke bare dybt kritisabelt; det er himmelråbende virkelighedsfjernt.«

B.T. har forsøgt at få Sofie Carsten Nielsens kommentar til, at hendes sammenligning kaldes ude af proportioner.

Men hun ikke reageret på B.T.s henvendelse.