Det gule afstandsmarkører, som vi efterhånden har vænnet os til, når vi bruger offentlig transport, fik tidligere torsdag et racistisk udseende på Københavns metro- og togstationer.

»Hold afstand til islamister - Beskyt dig selv og andre.«

Det var orderne, der var blevet klistret over de sædvanlige gule corona-afstandsmarkører.

Hærværket har fået flere til tasterne på både Twitter og Instagram.

Forventer at politiet straks har grebet ind mod denne hærværks- og hadforbrydelse. #dkpol pic.twitter.com/5p0jPv9j3O — Kristian Hegaard (@KHegaard) May 13, 2021

Blandt andet folketingspolitiker Kristian Hegaard, der er retsordfører for Radikale Venstre.

»Jeg er dybt chokeret over, at nogen laver hærværk på den her måde. Med det budskab er der jo tale om en hadforbrydelse,« fortæller han.

Udover, at budskabet hele året rundt ikke burde finde sted, så mener Kristian Hegaard, at specielt timingen er kritisabel.

»Det er især chokerende og forargeligt i de her dage, hvor det er Eid, og en højtid for rigtig mange mennesker. Når man laver hadforbrydelser af den her karakter, på det her tidspunkt, så må der være tale om forstærkende omstændigheder,« mener politikeren, der håber, at politiet hurtigst muligt finder de ansvarlige.

»Jeg forventer, at politiet straks har grebet ind mod denne hærværks- og hadforbrydelse.«

Metro Service A/S, der står for den daglige drift og vedligehold af metroen i København, oplyser, at klistermærkerne er fjernet:

»Derudover har vi bedt vores rengøringspersonale holde ekstra øje både på perroner og i togene. Finder vi mere, så fjerner vi selvfølgelig også det,« lyder det fra presseafdelingen.

Der er ikke overblik over, hvor mange klistermærker, der er blevet sat op.

Kristian Hegaard kalder aktionen for en hadforbrydelse. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristian Hegaard kalder aktionen for en hadforbrydelse. Foto: Mads Claus Rasmussen

De ansvarlige bag opsætningen af klistermærkerne skal man ikke lede længe efter. Ifølge den aktivistiske gruppe Generation Identitærs egen hjemmeside, så står de bag.

Generation Identitær er en højreorienteret ungdomsbevægelse, som findes i flere lande. Bevægelsen har stået bag flere protestaktioner i det offentlige rum, hvor de blandt andet har udrullet store bannere med diverse budskaber på offentlige steder.

Derfor burde de ansvarlige ikke være svære at finde, mener retsordfører Kristian Hegaard.

»Jeg forventer, at politiet finde de her personer, og så må retten gå sin gang. Men de har jo ikke gjort meget for at skjule sig, så jeg forventer, at de bliver fundet og stillet til ansvar for deres handlinger.«

B.T. har været i kontakt med Generation Indentitær, der ikke har ønsket at svare på kritikken, som de er blevet forelagt, da de ønskede hele artiklen til gennemlæsning. Vi har tilbudt gennemlæsning af citater, men dette har de ikke ønsket. Generation Identitær har kun ønsket at have dialog via skrift i anonymiseret form.