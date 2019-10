Normalt er Iamae den udadvendte af de to. Hende, der insisterer på at holde døre og vinduer åbne i lejligheden, så folk lige kan kigge ind til morgenmad.

Men nu tør Lasses kone knap bevæge sig uden for en dør efter en behandling, som ifølge De Radikales partileder, Morten Østergaard, kalder på en redegørelse fra ministeren.

»Det er så udansk. Hos os skal borgere ikke frygte myndighederne. At man bliver ført bag lyset, når man kommer og beder om vejledning – noget, vi har en stolt tradition for her i Danmark,« siger Morten Østergaard.

I fredags blev Iamae Petersen Giacchino anholdt, da hun med sin danske mand, Lasse Petersen Giacchino, og en flybillet hjem til Brasilien i hånden søgte vejledning hos Udlændingenævnet til sin familiesammenføringssag fremadrettet.

Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse, der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse, der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress. Foto: Bax Lindhardt

»Det er jo en vanvittig overreaktion, at det ender med: ét: overhovedet bliver en opgave for politiet, og to: at man behandler hende som en gemen kriminel, når den eneste 'forbrydelse', hun har gjort, er at tage sig af sin syge mand,« siger han.

Du kan læse hele Lasse og Iamaes historie her.

I korte træk handler det om, at Iamae i forbindelse med, at Lasse bliver alvorligt syg, opholder sig 15 dage for lang tid i Danmark, før det nygifte par får sendt en ansøgning om familiesammenføring.

Da de så i forbindelse med klagesagen søger vejledning, er det, hun bliver anholdt og placeret alene i en fængselscelle i fem timer.

»Det er beskæmmende og et udtryk for, hvor råt det er blevet, når en dansker med en udenlandsk ægtefælle møder op og søger myndighedernes vejledning, og ægtefællen ender med at sidde i en fængselscelle,« siger Morten Østergaard.

I forståelsespapiret, som ligger til grundlag for den nuværende regering, er et af hovedpunkterne, at regeringen vil sikre 'sund fornuft i udlændingelovgivningen'.

»Det her fortæller mig, at den sunde fornuft ikke har vundet indpas endnu. At presset på det her system betyder, at enhver her er skyldig, indtil det modsatte er bevist, modsat alle andre lovgivninger, hvor vi sætter os ind i sagerne, før vi burer folk inde,« siger Morten Østergaard.

Han ønsker et opgør med den generelle 'mistro til danskeres udenlandske ægtefæller, der gang på gang betragtes som en kæmpe byrde for det danske samfund'.

»Vi har opfordret ministeren til at sikre, at sådanne sager ikke sker igen, og at vi generelt får sikret mere fleksible regler, hvor vi tager de fornødne hensyn, når der f.eks. er tale om sygdom,« siger Morten Østergaard.

Efter den seneste udvikling i Lasse og Iamaes sag mener Morten Østergaard, at hele sagen 'kalder på en grundlæggende redegørelse fra ministeren om, hvad der er de forskellige aktørers gøren og laden i den her sag'.

Onsdag morgen fik Iamae nemlig ikke lov at rejse tilbage til Brasilien.

Derfor venter hun nu på, at myndighederne får alle hendes papirer og en ny flybillet på plads.

Det kan tage op til to uger, er seneste melding. Mere ved de ikke. Politiet har stadig hendes pas.

»Det efterlader jo et fuldstændigt grotesk indtryk, at man tilsyneladende med vold og magt skal udvises og sidenhen ikke kan få lov at rejse,« siger De Radikales partileder, der nu vil tage affære:

»Vi vil bede ministeren om at redegøre for sagen og grundlaget for myndighedernes ageren med håbet om at lade den sunde fornuft råde, så vi hurtigt og ordentligt finder en løsning for den her familie.«

B.T. afventer fortsat en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).