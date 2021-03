Nedpillede røgalarmer og udgifter til udstationerede vagter på op mod 150.000 kroner.

»Da jeg hører om det her første gang, får det mig helt op i det røde felt,« siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) fra Odense Kommune.

Han reagerer på en stribe hændelser, hvor beboere fra Vollsmose har skabt store problemer, mens de har været indlogeret i såkaldte isolationsboliger for at mindske coronasmitte i ghettoen.

Specifikt drejer det sig især om en periode i november sidste år, hvor 12-14 personer fra Vollsmose frivilligt havde accepteret at benytte sig af kommunale isolationspladser på Hjallese Plejecenter, et tidligere plejehjem. Det har Fyens.dk tidligere beskrevet.

Her opdagede de kommunale medarbejdere, der blandt andet kom med mad og sengelinned, at der blev røget på værelserne, og at røgalarmerne derfor var blevet fjernet. Desuden kom der venner og familie på besøg hos de personer, der egentlig skulle være isolerede.

Derfor besluttede Odense Kommune at hyre vagter til at holde opsyn med området og beboerne fra Vollsmose.

»Det er fuldstændig forkasteligt, og det er totalt mangel på ansvar fra en vis befolkningsgruppe,« siger rådmand Christoffer Lilleholt, der understreger at vagterne ikke skulle holde de isolerede personer indespærrede – men sørge for, at personerne kun opholdt sig på deres egne værelser, og forhindre besøg fra familie, venner og lignende:

»Det vidner om, hvor stort et parallelsamfund vi har i Danmark. Der er en befolkningsgruppe, der tydeligvis ikke forstår alvorligheden af corona, og som ikke forstår det danske samfund. Jeg kan virkelig blive rigtig sur over, at når samfundet stiller gratis isolejligheder til rådighed, fordi folk bor for tæt og for småt, så vælger man at pisse på de regler, der er. Og det betyder ikke bare, at vi skal bruge 150.000 på vagter, men også at de udsætter mange andre for smittefare.«

De udstationerede vagter virkede dog efter hensigten. Der kom ro over forholdene på Hjallese Plejecenter, da de stillede sig op i aften- og nattetimerne fra klokken 18 til klokken 6 den næste dag.

Smitten er dog den dag i dag stadig høj i Vollsmose, der har knap 10.000 indbyggere. Der er dog fra onsdag indført skærpede restriktioner i området, hvor politiet eksempelvis kan udskrive bøder for manglende masker.

Rådmand Christoffer Lilleholt mener, at eksemplet fra Hjallese Plejecenter viser, at der er grupper af beboere i Vollsmose, der er »ligeglade med de regler, vi har«.

»Jeg forstår godt, at smitten er så tårnhøj i Vollsmose, hvis det er sådan her, man ser på smitten,« siger Venstre-politikeren.

Han undrer sig over, at ikke flere har været isoleret på grund af den tætte befolkningssammensætning, der er i ghettoen, men han afviser dog også at ville tvinge folk til det.

Til gengæld savner han bedre muligheder for at kunne slå hårdere ned, hvis der igen skulle ske lignende tilfælde som ved Hjallese Plejecenter, når folk har valgt at gå i isolation.

»Det eneste, den gruppe forstår, er at få med den hårde hammer og bødeblokken. Jeg mener, at hvis man laver hærværk eller skaber utryghed, skal noget af den regning, som samfundet skal betale ekstra, ryge tilbage til dem, der er skyld i det: Hvis man piller røgalarmer ned så, ryger regningen tilbage. Hvis vi man skal sætte vagter ind til 350 kroner i timen, kunne jeg godt savne, at vi gav regningen videre,« siger Christoffer Lilleholt.

Odense Kommune stiller i alt 30 isolationspladser til rådighed på Hjallese Plejecenter.