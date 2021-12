Rådmand Thomas Medom (SF) er ramt af corona. Det meddeler han søndag på facebook.

»Jeg er testet positiv ved en PCR-test fra fredag aften og kviktest fra lørdag morgen. Jeg havde negative tests forud for byrådsmøderne onsdag og torsdag,« skriver Thomas Medom således.

Han forventer derfor at skulle arbejde hjemmefra i de kommende dage.

»Nu står den på isolation og onlinemøder,« skriver Thomas Medom videre.

Det ligger dog fast, at Thomas Medom går glip af det konstituerende møde med det nye byråd, som afholdes tirsdag.

»På det konstituerende møde samles de nyvalgte politikere for første gang, og det ærgrer mig, at jeg ikke kan være med,« siger Thomas Medom til stiften.dk.

Thomas Medom er ikke den første Aarhus-politiker, der bliver ramt af covid19 i den seneste tid.

Seks dage efter kommunalvalget i november måtte borgmester Jacob Bundsgaard (S) selvisolere efter at have testet positiv for sygdommen.