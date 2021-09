Bünyamin Simsek rådmand for Teknik- og Miljøudvalget ønsker ikke at sælge ældreboliger for at bygge højt nybyggeri langs åen.

Det sker på trods af, at planer fra forvaltningen om at tjene omkring 175 millioner kroner, der skal gå til byggeri på Godsbanen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planer om at sælge de nuværende ældre- og plejeboliger ville gå til et byggeri på Godsbanen, der både omfatter et sundheds- og frivillighus, 82 plejeboliger og 24 ældreboliger.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Med salget til 175 millioner var planen ellers at det kunne dække noget af regningen for det nye byggeri, som vil koste 260 millioner kroner.

Bünyamin Simsek ønsker dog ikke at sælge de nuværende boliger, for at der i stedet bliver bygget et 13 etager højt byggeri langs åen. Ifølge ham strider det imod, hvordan man skal lave byudvikling i Aarhus.

»Bundlinjen er, at man starter et helt forkert sted med projektet: Nemlig med at sige, hvor mange penge Sundhed og Omsorg skal bruge til et nyt byggeri og på baggrund af det, bestemmer man så, hvor tæt og hvor højt et nyt byggeri på grunden skal være, og hvor meget af det grønne man må bebygge,« siger Bünyamin Simsek til Århus Stiftstidende.