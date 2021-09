Otte gange orlov, fire er trådt ud af byrådet, syv har skiftet parti, og 48 gange er politikerne blevet udpeget til et nyt udvalg.

Så stor er udskiftningen i Aarhus Byråd. De »banegårdslignende tilstande« har fået Thomas Medom fra SF, der er rådmand for Børn og Unge, til at kalde det for en negativ danmarksrekord.

»Jeg er blevet negativt overrasket over de mange skift. Især udvalgsskiftene. Det er virkelig voldsomt,« siger han til B.T. Aarhus.

Reaktionen kommer ovenpå, at Aarhus Kommune har lavet en opgørelse af udskiftningen i byrådet på SF og Thomas Medoms anmodning.

»Vi har selv kunne følge skiftene i perioden. Men da jeg fik tallene i hånden, blev jeg i virkeligheden lidt trist. Det er jo en udfordring for vores lokale demokrati, at der er så mange skift i sammensætningen af byrådet,« siger han.

Udskiftningen i Aarhus byråd I perioden 2018 til 2021 er der sket store skift i Aarhus Byråd. I perioden er der 8 byrådsmedlemmer, der har haft orlov mindst én gang. 4 byrådsmedlemmer er udtrådt af byrådet. 48 gange har der været nye udpegninger til de politiske udvalg. 7 byrådsmedlemmer har i perioden skiftet partipolitisk tilhørsforhold mindst én gang. Kilde: Aarhus Kommune

Tallene fra optællingen viser, at der på fire år er en tredjedel af byrådet, som enten er stoppet eller har skiftet parti.

I skrivende stund er optællingen fra 16. september allerede uddateret, og tallene for lave.

Magistraten i Aarhus har ved et møde nemlig indstillet til byrådet, at de godkender endnu en rokade i byrådet, da Theresa Blegvad fra konservative har anmodet om at udtræde af byrådet.

Thomas Medom ønsker ikke at kritisere de enkelte skift. For bagved ligger der mange gode grunde til, at den enkelte politiker skifter eller udtræder af byrådet.

Men mængden bekymrer ham.

»Jeg er bekymret for, hvad det betyder for vælgernes tillid til byrådet. Samtidig er de 48 skift i udvalgsposter med til at rykke på magtbalancen mellem byrådet og rådmænd og borgmestre,« siger han og fortsætter:

»Jeg er bange for, at vi får dårligere beslutninger af den store udskiftning. Der er brug for at diskutere denne tendens,« siger han.

Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er enig i, at Aarhus står med en ny danmarksrekord.

»Mængden af partiskift er exceptionelt. Jeg er helt enig i, at det formodentligt er en ny danmarksrekord,« siger han

Men partiskiftene er dog ikke nødvendigvis negativt, forklarer han.

»Det er jo positivt, at politikerne følger deres overbevisning. Det er jo et værn mod topstyring i partierne, og at lederne af partierne ikke er enerådige.«

Byrådspolitikernes mange nye udpegninger fra udvalg til udvalg er dog en anden sag. Her mener han ligesom Thomas Medom, at det kan skabe problemer for magtbalancen i byrådet.

»Det giver en fordel til rådmændene, hvis der er mange udskiftninger. Det er umiddelbart ikke en fordel for det samlede byråd, der skal være kritisk og holde øje med forvaltningen, borgmesteren og rådmændene,« siger han og fortsætter:

»Den kontrolfunktion, som er helt central i kommunalpolitik, bliver svækket af mange skift i udvalg. Det tager jo tid at sætte sig ind i sagerne i et nyt udvalg. Det er et helt klart tab, man får.«

Ifølge Thomas Medom kan det store arbejdspres blandt andet være skyld i, at mange skifter. Han har især lagt mærke til, at fritidspolitikerne med job eller uddannelse ved siden af er under et stort pres, og der er mange af dem, der skifter eller stopper i byrådet.

»Nogle skift skyldes konflikter, andre at tempoet er for højt. Det er svært at komme med en konkret løsning. Men jeg håber, at både partierne og de enkelte politikere er udviklingen bevidst. Vi bliver nødt til at vende udviklingen.«