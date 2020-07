Rådmand for social- og sundhedsområdet i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) har besluttet at droppe fogedforbuddet mod TV 2's optagelser fra plejehjemmet Kongsgården.

Optagelser, som Vestre Landsret på anmodning fra Aarhus Kommune havde nedlagt fogedforbud mod at vise.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

'Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne så, at optagelserne blev vist. Det er vigtigt, at vores ældrepleje får flere medarbejdere, og at særligt indsatsen over for demente styrkes. Ældreområdet er hjerteblod for mig og for Dansk Folkeparti,' udtaler rådmanden i pressemeddelelsen.

'Jeg kan konstatere, at både borgmesteren i Aarhus og statsministeren pludselig er vågnet og nu vil have både flere hænder og hoveder på ældreområdet. Det har de ikke vist vilje til i årevis. At der skal ulovlige optagelser til, før det sker, er lige så tragisk, som det billederne viser.'

På de hidtil ulovlige optagelser, som Ekstra Bladet - og siden B.T. - valgte at bringe trods forbud, kan man se personalet på plejehjemmets behandling af den 90-årige demente Else.

En behandling, der har givet anledning til kritik fra både organisationer, politikere og andre.

Også Jette Skive har undervejs i forløbet omkring fogedforbuddet medgivet, at behandlingen var kritisabel, og sagen har da også resulteret i, at både plejehjemmets forstander og flere andre er stoppet på stedet.

Alvoren til trods vurderede man i Aarhus Kommune, at det ville være krænkende for den 90-årige Else, hvis forholdene via optagelserne, som du kan se øverst i artiklen, blev vist offentligt.

Samme vurdering kom både byret og landsret altså frem til. Men hvad har så fået Jette Skive til at droppe at gå videre med sagen, bliver der retorisk spurgt i pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune.

'Byretten og landsretten har tydeligt afgjort, at optagelserne er så krænkende over for både borgeren og medarbejderne, at de er ulovlige at vise. Hvis jeg som politiker ikke følger loven, så er det et skråplan. Samtidig er min holdning, om at optagelserne bør vises, delt af politikere fra begge fløje, nationalt såvel som lokalt, selv om det er ulovligt,' siger hun og fortsætter:

'Det er også helt tydeligt for mig, at borgerne insisterer på at få forholdene frem i lyset.'

'Af samme grund vil jeg opfordre politikerne til at lave loven om hurtigst muligt. Det er ikke fair over for hverken medierne, borgerne eller de ansatte i det offentlige, at der er denne uklarhed om, hvad man må og ikke må.'

De skjulte optagelser er lavet som en del af en dokumentar omkring forholdene på plejehjemmet Kongsgården, men fogedforbuddet fik altså for en stund stoppet TV 2's mulighed for at bringe denne – trods opbakning fra Elses pårørende.

Det nedlagte fogedforbud er midlertidigt, og TV 2 kan, når det udløber, gå videre med dokumentaren – uden at rende ind i yderligere modstand fra Aarhus Kommune, der ellers havde politianmeldt TV 2.

Denne anmeldelse vil blive trukket tilbage.

'Vi har tilsyneladende et kæmpe hul i lovgivningen, og det bør TV 2 ikke straffes for,' udtaler Jette Skive.

Hun ser frem til, at fogedforbuddet udløber, så alle sagens parter kan komme videre.

'Når fogedforbuddet ophører, betyder det forhåbentligt også, at vi ikke længere skal bruge tiden på at diskutere jura og journalistiske metoder. Det har desværre skygget for den vigtige debat om prioritering af ældreområdet, som der er momentum for lige nu. Om statsministeren og Aarhus' borgmester bare har det hele i munden, vil tiden så vise. I Dansk Folkeparti vil vi i hvert fald jagte dem, hvis de forsøger at rende fra ansvaret.'