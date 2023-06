Tisser du på gader og i parker, fordi du ikke kan komme på et toilet?

Det erkender SF-politikeren Lotte Kofoed, der er rådmand i Frederiksberg Kommune, at hun nu og da er nødt til at gøre.

De seneste 14 dage har hun tre gange måtte sætte sig ned på hug og tisse på offentlige steder.

'Steder jeg har tisset offentligt de sidste 14 dage: Mellem to biler på Hauchsvej. Offentlig have på Allegade. Offentlig park ved søerne,' skriver Lotte Kofoed, der er formand for kultur og fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune, på Twitter.

Lotte Kofoed, hvorfor skriver du på et socialt medie, at du tisser ude på offentlige steder?

»Det er, fordi jeg syntes, vi mangler en debat om, at vi mangler adgang til toiletter både i min by, men generelt i Danmark, og det er et problem, jeg selv står i meget tit,« siger hun og tilføjer:

»Og det er jo ikke kun mig, der har det her problem. I Frederiksberg Kommune har vi kun ti offentlige toiletter til 105.000 borgere, så det er et problem, jeg vil gøre noget for at løse. Hver tiende dansker har problemer med inkontinens i en eller anden grad.«

Kan du ikke godt forstå, hvis nogen synes, det er ret ulækkert, du som rådmand i kommunen sidder uden for og tisser?

»Jeg vil da helt klart helst kunne finde et toilet, men det er ofte problematisk at finde,« siger hun.

Lotte Kofoed fortæller blandt andet, hvordan det kan være svært at gå ind på et spisested for at tisse.

»Det er jo ikke alle, der lige kan lægge 25 kroner for en sodavand eller noget andet, så de kan få lov at bruge toilettet på et spisested,« siger hun.

Hun vil helt konkret foreslå de andre politikere i Frederiksberg Kommune, at der gøres ligesom i Tyskland.

»I Tyskland er der et system, hvor butikker og andre firmaer får lidt penge og sætter et mærkat på døren, hvis de vil lade folk gå ind og tisse på toilettet. Det er et forslag, jeg syntes vi skal tage op i kommunen,« siger hun og fortsætter:

»Da det koster omkring en million at få lavet et kommunalt toilet, mener jeg, vi skal se på muligheder på tværs af kommune og erhvervsliv for at løse problemet.«

Regner du med, der vil være flertal i kommunen til dit forslag?

»Det vil jeg helst ikke sige noget om. Jeg forhandler på rådhuset og ikke i B.T., og vi skal undersøge, hvad mulighederne er økonomisk og i praksis. Men det håber jeg da. Tallene taler jo for sig selv,« siger hun.