Det meste af Rådhuspladsen i København indhegnes til nytår, så mange ikke samler sig, oplyser politiet.

Festglade mennesker flokkes normalt på Rådhuspladsen i København nytårsaften. Men sådan bliver det ikke i år.

På grund af høje smittetal indhegnes det meste af pladsen. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- I år skal vi ikke kun holde afstand til fyrværkeriet, men også til hinanden, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Hegnet bliver sat op i løbet af 30. december. Pladsen vil blive spærret helt af fra 31. december klokken 16 til 1. januar klokken 9.30.

Her vil man altså ikke kunne opholde sig på pladsen. Via en passage kan den dog krydses. Der er også adgang til metrostationen.

- Den nuværende situation med høje smittetal er meget alvorlig, og det er i det lys, at Københavns Kommune på vores opfordring sætter et hegn op rundt om det meste af Rådhuspladsen for at undgå, at alt for mange samles omkring fejring af indgangen til 2021, forklarer Jørgen Bergen Skov.

Forceres hegnet, kan det udløse en bøde.

/ritzau/