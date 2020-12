Onsdag 30 december bliver Rådhuspladsen hegnet ind.

Rådhuspladsen bliver spærret af for at undgå større forsamlinger på pladsen til nytårsaften og den vil være spærret af frem til 1. januar klokken 09.30.

Det er et initiativ fra Københavns Politi i håb om at få bugt med det højesmittetal i København. Det sker blandt andet efter dialog med Københavns Kommune.

»I år skal vi ikke kun holde afstand til fyrværkeriet, men også til hinanden,« siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov i en pressemeddelelse og fortsætter:

Københavns kommune afspærrede Rådhuspladsen i København med hegn onsdag d. 30 december. Årsagen er de høje smittetal med covid-19 i København og en frygt for, at folk vil følge traditionen og samles på Rådhuspladsen ved nytårstid. Beslutningen om at spærre Rådhuspladsen af er taget af Københavns Kommune efter dialog med politiet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Københavns kommune afspærrede Rådhuspladsen i København med hegn onsdag d. 30 december. Årsagen er de høje smittetal med covid-19 i København og en frygt for, at folk vil følge traditionen og samles på Rådhuspladsen ved nytårstid. Beslutningen om at spærre Rådhuspladsen af er taget af Københavns Kommune efter dialog med politiet. Foto: Bax Lindhardt

»Det er i det lys, at Københavns Kommune på vores opfordring sætter et hegn op rundt om det meste af Rådhuspladsen for at undgå, at alt for mange samles omkring fejring af indgangen til 2021,« fortæller Jørgen Bergen Skov.

»Vi kommer til at være massivt til stede i hele byen, så vores betjente kan bidrage til, at der holdes afstand og tages hensyn – både i forhold til smittefare og fyrværkeri.«

Det er ikke kun i København, at politiet vil være stærkt til stede. Også Østjyllands Politi vil patruljerer især ved Rådhuspladsen, Store Torv, Harald Jensens Plads, Ingerslevs Boulevard og i en del af midtbyen i Århus. Herudover vil de sætte kameraer op ved Store Torv og på Rådhuspladsen for at kunne vurdere antallet at personer

Det vil stadigvæk være muligt for gennemgang på pladsen og afbenyttelse af Rådhuspladsens Metro.