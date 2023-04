Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange familier landet over samles i anledningen af påske til hyggelige stunder – men der er også dem, som har brug for hjælp til at komme igennem højtiden.

Det oplever Alkolinjen.

Til B.T. siger Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen, at påsken – ligesom ved jul og pinse eksempelvis – medfører en ekstra travlhed for rådgivningslinjen.

»Henover påsken – både i denne og næste uge – forventer vi flere hundrede opkald. Både fra de drikkende, men især også fra pårørende.«

»Det er en tid, hvor familier mødes. Ofte med højt alkoholforbrug. Og det giver situationer, hvor der er mange, som sidder med udfordringer og ondt i maven.«

Derfor har Alkolinjen også valgt at holde åbent henover påsken. Det tæller både skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Og samtidig har man også øget bemandingen, både ved telefonerne og chatsystemet.

»Vi bemander efter niveauet, og derfor er vi også flere på arbejde, når flere ringer. Vi sidder altid to-tre personer forskellige tidspunkter af døgnet, samtidig med at der er bedre overlap mellem vagterne,« tilføjer Bjarne Stenger Elholm.

Henvendelserne, Alkolinjen modtager, er vidt forskellige.

Der er de drikkende, som ofte søger hjælp til, hvordan de skal komme igennem påsken, hvor alkoholen er til stede eksempelvis ved påskefrokoster. Hvordan siger man nej? Hvad skal man sige? Hvis jeg siger ja, får man så varigt tilbagefald? Det er et par eksempler, siger Bjarne Stenger Elholm.

Og faktisk er det særligt pårørende, som ringer og søger rådgivning.

»Hvis man ved, at ham eller hende kommer – og det kan gå galt – hvordan skal man håndtere det?«

»Skal der være alkohol? Må man stille det på bordene? Hvordan skal bordplaceringen være? Og hvis det er gået galt, er der også nogle, som gerne vil have snakket det igennem med os. De søger ofte et fortroligt rum, fordi de ikke har så mange steder at søge hen. Og nogle gange vil man bare gerne snakke om, at det ikke har været en rar oplevelse.«

Og helt generelt oplever Alkolinjen også, at der bliver indtaget mere alkohol i påsken.

»Vi drikker alle sammen mere i påsken, og hvis en person i familien har et alkoholproblem, bliver konflikterne med deres nærmeste også ofte værre. For pårørende kan det give anledning til bekymring op til familiearrangementer, og de kan føle sig magtesløse i situationen med personen, der drikker for meget,« siger Bjarne Stenger Elholm.

Alkolinjen har åbent torsdag og fredag mellem klokken 11 og 17 – mandag klokken 09-17.