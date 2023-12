Næsten otte ud af ti kvinder har været i voldeligt forhold ét år eller mere, oplyser rådgivningstjeneste.

To døgnåbne rådgivningstjenester melder om et rekordstort antal henvendelser fra voldsramte kvinder.

Organisationen Lev Uden Vold har fra januar til oktober haft 22,5 procent flere opkald fra eller om voldsudsatte kvinder sammenlignet med samme periode sidste år.

Også organisationen Danner melder om en stigning i antallet af henvendelser i samme periode på 8,7 procent.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to organisationer.

- Selv om det er positivt, at flere rækker ud for at få hjælp til at komme ud af voldens skygge, ved vi også, at dem, vi taler med, kun udgør en mindre andel af de kvinder, der har behov for rådgivning om partnervold og vold i nære relationer, siger direktør i Danner Mette Marie Yde i meddelelsen.

Lev Uden Vold og Danner driver begge nationale hotlines, der tilbyder rådgivning for voldsudsatte personer og deres pårørende.

Størstedelen af de personer, der ringer ind, har været udsat for vold over en længere periode.

Hos Lev Uden Vold drejer det sig om 77 procent, der angiver, at volden har stået på ét år eller mere.

I næsten halvdelen af tilfældene vurderer rådgiverne volden til at være så alvorlig, at kvinden bliver henvist til et krisecenter og/eller politiet.

Tallene viser, at der skal gøres langt mere for at sætte tidligere ind, siger direktør i Lev Uden Vold Elsebeth Kirk Muff.

- Vi ved, at det bliver sværere at bryde med volden, jo længere tid den står på. Vi bliver nødt til alle at tage et ansvar for at reagere på de røde flag, vi ser - som medmennesker, pårørende og fagpersoner, siger hun.

Hun mener, det er nødvendigt at styrke de ambulante behandlings- og rådgivningstilbud og sikre et "nationalt overblik over tilbuddene til gavn for de kvinder, der ikke ser sig selv på et krisecenter".

Lørdag er det FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

/ritzau/