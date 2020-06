De indefrosne feriepenge har - måske lidt paradoksalt - været et varmt emne i debatten den seneste tid.

Særligt fordi mange ønsker, at de indefrosne midler skal udbetales til danskerne for at give dem flere penge mellem hænderne under coronakrisen. Nu lyder rådet fra pensionsordningen ATP, at man skal vente med at tjekke sin saldo.

Det oplyser ATP, der administrerer Lønmodtagernes Feriemidler, i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at rigtig mange i disse dage logger ind på borger.dk for at tjekke deres feriepenge, ligesom mange også ringer ind til ATP's kundeservice for at høre nærmere om det.

Der er derfor lang ventetid begge steder - og det på trods af, at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om eventuelt at udbetale feriemidlerne før planlagt. Det vides heller ikke, hvor mange penge du har til gode.

Derfor råder ATP til, at man slår lidt koldt vand i blodet:

»Du kan endnu ikke få oplyst, hvor meget du får udbetalt, eller hvornår det sker. Det skyldes, at du stadig optjener feriemidler frem til 31. august 2020, som din arbejdsgiver indberetter og indbetaler,« fortæller koncerndirektør i ATP, Anne Kristine Axelsson, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Derfor kender hverken vi eller arbejdsgiverne beløbet endnu. Vi opfordrer til, at man ikke ringer forgæves ind til os med spørgsmål til udbetalingen.«

Feriegodtgørelsen udgør cirka 12,5 procent af den ferieberettigede løn i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.