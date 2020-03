Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde en 20-årig mand fra Tilst uden for Aarhus.

Manden er efterlyst, da han flygtede fra politiet kort tid efter, at Retten i Aarhus havde besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger for vold mod polititjenestemand.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted natten til søndag, da en patrulje i Aarhus foretog en rutinekontrol af bil, hvor den 20-årige mand - Jasser Yasser Ibrahim - sad i.

Her opstod der nogle uenigheder, der førte til, at manden mod politiets ansvisning trådte ud af bilen og råbte 'corona', hvorefter han hostede de to politibetjente i hovedet.

Det førte til en anholdelse af manden, og søndag formiddag blev han så fremstillet i grundlovsforhør og blev varetægtsfængslet i fire uger.

Da det var overstået, skulle Jasser Yasser Ibrahim køres retur til Politigården i Aarhus, men i den forbindelse lykkedes det ham at stikke af fra politiet.

Dette skete kort før klokken 12.00 ved hovedpolitistationens indgang ved Sønder Allé.

Jasser Yasser Ibrahim. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Jasser Yasser Ibrahim. Foto: Østjyllands Politi

Efterfølgende har Østjyllands Politi haft en massiv eftersøgning i gang for at finde den 20-årige mand, men foreløbigt uden held.

Derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

Jasser Yasser Ibrahim beskrives som:

Mand

20 år

Mellemøstlig af udseende

180 centimeter høj

Almindelig af bygning

Mørk i huden, sort hår og korte skægstubbe

Er iført en blå dynejakke og blå cowboybukser

Hvis man ved, hvor manden opholder sig eller ser ham, bedes man kontakte Østjyllands Politi på 114.

Jasser Yasser Ibrahim kærede i øvrigt byrettens kendelse til Vestre Landsret.