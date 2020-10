Endnu en politikere går nu offentlig bodsgang som konsekvens af den tilsyneladende ustoppelige metoo-tornado, der hvirvler ind over landet.

Denne gang er det den tidligere minister og nuværende gruppeformand for Venstre, Karsten Lauritzen.

Det sker i Jyllands-Posten, hvor han fortæller om befamlinger og sex med underordnede.

Ifølge B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortup er det i første omgang en smart strategi.

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche

»Jeg tror, at det er noget, han høster meget sympati for. Jeg kan se, at Kvinfo er ude at sige, at han er modig.«

»Der er dog et men: Jeg synes, at det her lugter af, at man forsøger at tage broden af et eller andet, som er værre. Uden, at jeg dog kan bevise det,« siger Henrik Qvortrup.

Karsten Lauritzen fortæller til Jyllands-Posten, at han gentagne gange har måttet tage fat i kvinder for at tale om hans krænkende opførsel til sociale begivenheder.

»Jeg tror, vedkommende havde foretrukket, at jeg havde opført mig på en anden måde. Det gav jeg så en undskyldning for,« fortæller han i interviewet, som er skrevet af Jyllands-Postens Marchen Neel Gjertsen.

Af artiklen fremgår det også, at Karsten Lauritzen i december 2018 krænkede journalisten ved at lægge en hånd på hendes lår, da de begge befandt sig på politiker-værtshuset Toga i København.

Karsten Lauritzens indrømmelser kommer efter, at den radikale Morten Østergaard og Socialdemokratiets nu forhenværende borgmester Frank Jensen har måttet trække sig efter beskyldninger om befamlinger.

Modsat de to nævnte, som måtte gå i vanære, hyldes Karsten Lauritzen.

Henriette Laursen, der er direktør for Kvinfo, kalder i Jyllands-Posten Lauritzens erkendelser for 'afgørende vigtige for at få forandret kulturen'. Hun roser ham blandt andet for at erkende, at seksuel chikane ikke handler om sex, men om magt.

Karsten Lauritzen erkender at have befamlet kvinder, og at han har haft sex med underordnede Foto: Henning Bagger

Henrik Qvortrup mener, at strategien er klog, hvis der ‘ikke er andet’.

»Fremfor at være én, som bliver taget med bukserne nede som krænker, fremstår han nu som en reflekterende, moderne mand, der godt kan se, at der er et eller andet galt med egen opførsel.«

»Det betyder, at han vender noget, der kunne have hængt ham ud som krænker til noget, som kan gøre ham til en helt i den her metoo-diskussion. Men jeg kan stadig ikke frigøre mig fra tanken om, at der et eller andet, som han frygter mere,« siger Henrik Qvortrup.

Den politiske redaktør fortæller, at det som krisehåndtering ind til nu har vist sig at være ret smart.

»Det kan jo også være en måde at få noget til at tage sig bedre ud end det i virkeligheden er,« siger han.

Interviewet fortæller meget om metoo-debatten:

»Nerverne sidder helt uden på tøjet hos alle folketingsmedlemmerne. Det vælter ind med tips til redaktionerne. Det gør det også til os med folk, der har oplevet det ene og det andet og det tredje. Jeg kan godt forstå, at det må være et kolossalt pres at vide, at der bliver arbejdet på historier om, at man har trådt ved siden af,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er højest aparte, at mandlige folketingsmedlemmer nærmest på stribe føler et behov for at krænge diverse 'hænder på lår', flirts og seksuelle bekendtskaber de måtte have haft de seneste 15 år ud.«

Kan det være en fordel for dem, der står frem nu, at der allerede er rullet to prominente hoveder i metoo-debatten?

»Ja, det tror jeg faktisk, at det kan. Det kan godt være, at blodtørsten er blevet lidt mindre. Omvendt kan man også sige, at der er sat en standard, hvor man må sige, at hvis den ene går, hvorfor så ikke den anden,« siger Henrik Qvortrup.