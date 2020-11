I dag gik den ikke længere for Mogens Jensen.

Efter flere ugers debat om fødevareministerens rolle i den Mink-skandale, der især har handlet om den manglende lovhjemmel til at afive samtlige mink i landet, valgte han onsdag at trække sig.

Det skete efter en redegørelse i tre kapitler, hvor konklusionen i store træk er, at regeringens håndtering har været »kritisabel og beklagelig«.

Men spørger man B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, går vi først nu ind i den for alvor ubehagelige periode for Mette Frederiksen.

»Nu går vi ind i den sprængfarlige fase. Hvis man spørger Mette Frederiksen, er det nok fint for hende, at han må gå, og det var endda støttepartier – og ikke hende – der endte med at fyre ham,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Men det er jo indlysende, at hun som statsminister har tilsynspligt, så det vil ikke stoppe her. Nu vil der være en stor bestræbelse på at finde ud af, hvor meget hun har været indblandet«.

Og selvom Alex Vanopslagh (LA) og flere andre oppositionspolitikere mener, at Mette Frederiksen bør trække sig som statsminister, så er det ifølge Henrik Qvortrup ikke dem, vi skal holde øje med.

»Glem Alex Vanopslagh. Vi skal kigge på Enhedslisten og De Radikale og afvente, om de har interesse i at lade Mette Frederiksen stege lidt mere. Det er støttepartierne, der kan blive afgørende,« siger han.