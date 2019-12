Hvilken julesang har H.C. Andersen skrevet? Og hvad stråler fra juletræets top? Test din viden om julesangene.

Juleaften nærmer sig, hvilket for mange betyder, at det er tid til at synge julesange og -salmer.

Men hvor meget ved du om de mest populære sange, der synges rundt om juletræet? Og hvor godt er du hjemme i teksterne?

Test din viden her.

1. Hvad er det, der stråler fra toppen af træet i "Højt fra træets grønne top"?

a) Julestjernen.

b) Juleglansen.

c) Julebarnet.

2. Første vers af Grundtvigs julesalme "Det kimer nu til julefest" fortsætter med ordene "det kimer for den høje gæst". Men hvad kommer så?

a) ..."som selv med David-harpens klag, os takker med en julesang."

b) ..."som gav os al sin kærlighed, og hilste os med rolig fred".

c) ..."som steg til lave hytter ned, med nytårsgaver: fryd og fred".

3. Med salmen "Glade jul, dejlige jul" har Ingemann ladet sig inspirere af en allerede eksisterende julesang. Hvilken?

a) Den tyske "Stille nacht".

b) Den britiske "Silent night".

c) Den norske "Stille natt".

4. I julesangen "Juletræet med sin pynt" skal juletræet hilse fra nogen. Hvem?

a) Hav og sø.

b) Eg og bøg.

c) Fugl og frø.

5. I salmen "Et barn er født i Betlehem" fortælles historien om Jesu fødsel. Men det lyder også, at vi skal holde jul i en bestemt by. Hvilken?

a) Himmel-by.

b) Vimmerby.

c) Jesus' by.

6. Hvilken julesang har H.C. Andersen skrevet?

a) "Barn Jesus i en krybbe lå".

b) "Dejlig er jorden".

c) "En rose så jeg skyde".

7. "Dejlig er den himmel blå" er en af de mest populære danske julesalmer. Hvordan lyder fortsættelsen på disse linjer af andet vers: " ... men med ét der blev at skue, én så klar på himlens bue ..."?

a) ..."os fra jorden op til sig".

b) ..."som en lille stjernesol".

c) ..."Jesus vores frelser stor".

8. Hvordan skal man få varmen ifølge julesangen "Sikken voldsom trængsel og alarm"?

a) Man må sætte sig ved pejsen.

b) Man må pakke sig i vintertøj.

c) Man må gå sig varm.

9. Hvem har skrevet teksten til Søren Banjomus?

a) Otto Brandenburg.

b) John Mogensen.

c) Dirch Passer.

10. Hvad symboliserer rosen i julesalmen "En rose så jeg skyde"?

a) Jesus.

b) Jomfru Maria.

c) Helligånden.

Svar: 1:b, 2:c, 3:a, 4:b, 5:a, 6:a, 7:b, 8:c, 9:a, 10:a.

Kilder: kristendom.dk, Det Kongelige Bibliotek, Information.

/ritzau/