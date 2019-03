Fredag fylder det danske Anders And-blad 70 år. Prøv quizzen med ti spørgsmål om Anders And og bladet.

For 70 år siden kom bladet Anders And & Co. for første gang på gaden i Danmark.

Og i dag udkommer det fortsat uge efter uge med tegneserier om Anders And og de andre fra Andeby.

Har du helt styr på Anders And? Test din viden her:

1. Ugebladet Anders And & Co. kom for første gang på gaden i 1949 i Danmark. Men selve figuren Anders And er ældre. Hvornår blev han introduceret?

a) 9. juni 1934.

b) 9. juni 1939.

c) 9. juni 1944.

2. Hvad er navnet på tegnefilmen, hvor Anders And første gang dukkede op?

a) "Anders And på ferie" (Donald's vacation).

b) "Anders og Pluto" ("Donald and Pluto").

c) "Den kloge lille høne" ("The wise little hen").

3. Hvad er Anders Ands profession i hovedhistorien i den første danske udgave af Anders And-bladet i Danmark i 1949?

a) Brandmand.

b) Politimester.

c) Læge.

4. I 1942 blev det afsløret, at Anders And har et mellemnavn. Hvad er det?

a) Fauntleroy.

b) Malfoy

c) Roy

5. Hvad hedder Anders Ands mor?

a) Donna And.

b) Hortensia von And.

c) Della And.

6. På hvilken gade i Andeby har Anders And adresse?

a) Andeby Hovedgade 111.

b) Ællingevej 111.

c) Paradisæblevej 111.

7. Egentlig skulle Anders And-bladet udgives i Danmark i 1948, men det skete først i 1949. Hvorfor?

a) Der var uenighed om bladets navn.

b) Der var mangel på papir.

c) Et politisk pres forhindrede udgivelsen.

8. Hvilken spejdergruppe tilhører Anders Ands nevøer, Rip, Rap og Rup?

a) Grønmejserne.

b) Grønsvalerne.

c) Grønspætterne.

9. Hvad hedder Anders And på finsk?

a) Aku Ankka.

b) Donald Duck.

c) Kalle Anka.

10. I august 2018 var en sjælden blyantstegning af Anders And, tegnet af Walt Disney, på auktion. Hvad blev den solgt for?

a) Næsten 12.000 dollar. (Cirka 70.000 kroner).

b) Næsten 18.000 dollar. (Cirka 118.000 kroner).

c) Næsten 24.000 dollar. (Cirka 157.000 kroner).

Svar 1:a, 2:c, 3:a, 4:a, 5:b, 6:c, 7:b, 8:c, 9:a, 10:a.

Kilder: Egmont, andeby.dk, The Telegraph, The Independent og Ritzau.

/ritzau/