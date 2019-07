Hvor stammer mennesket oprindeligt fra? Kender du dets historie og udvikling gennem tiden? Test din viden her.

Efter et fund af to kranier i en klippehule i Grækenland i 1978 har forskere via omfattende analyser fundet ud af, at det moderne menneske indvandrede til Europa langt tidligere end først antaget.

Herunder kan du teste din viden om menneskets oprindelse, historie og udvikling gennem tiden.

1) Alle menneskearter har ifølge videnskaben en fælles stamfader. Men hvilket dyr har vi en fælles stamfader med?

a) Aben.

b) Elefanten.

c) Sabelkatten.

2) Hvad kalder man den menneskeart, man kalder for "det moderne menneske"?

a) Apidema 2.

b) Neandertaler.

c) Homo sapiens.

3) For cirka to millioner år siden udviklede de første oprejste menneskelignende aber sig. Men hvilken verdensdel stammer arten fra?

a) Sydamerika.

b) Afrika.

c) Oceanen.

4) Hvor gammelt er det ældste kranie, man hidtil har fundet i Europa?

a) 170.000 år gammelt.

b) 190.000 år gammelt.

c) 210.000 år gammelt.

5) Hvornår udvandrede de første neandertalere fra dets oprindelsesland?

a) For to til tre millioner år siden.

b) For fire til fem millioner år siden.

c) for syv til otte millioner år siden.

Svar: 1:a, 2:c, 3:b, 4:c, 5:b.

Kilder: Videnskab.dk.

/ritzau/