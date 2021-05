Hvor mange søstre har Joey, og hvor mange gang blev Ross skilt i "Venner"? Test din viden her.

Tv-serien "Venner" udkommer med et med nyt særafsnit på to timer, hvor vennerne mødes og griner, græder og snakker om gamle dage.

Herunder kan du teste din viden om serien.

1. Hvor mange afsnit blev der sendt i den oprindelige serie?

a) 187.

b) 236.

c) 273.

2. Hvor mange sæsoner er der af "venner"?

a) 10.

b) 12.

c) 15.

3. Hvad er Chandlers mellemnavn?

a) John.

b) Adam.

c) Muriel.

4. Hvor mange gange bliver karakteren Ross skilt?

a) 1.

b) 3.

c) 5.

5. Hvad er Monicas profession?

a) Kok.

b) Bager.

c) Konditor

6. Hvilken af Rachels ekskærester vender tilbage i sidste sæson og tilbyder hende et job i Paris?

a) Paul Stevens.

b) Tag Jones.

c) Mark Robinson.

7. Hvad hedder Phoebes tvillingsøster?

a) Lilly.

b) Jane.

c) Ursula.

8. Hvor mange søstre har Joey?

a) 4.

b) 7.

c) 9.

9. Hvilken skuespiller har ikke haft en gæsteoptræden i serien?

a) Bruce Willis.

b) Brad Pitt.

c) Tom Hanks.

10. Hvad har medskaberen af serien Martha Kauffman for nylig undskyldt for, at serien manglede?

a) Diversitet.

b) Bandeord.

c) Dåselatter.

Svar: 1:b, 2:a, 3:c, 4:b, 5:a, 6:c, 7:c, 8:b, 9:c, 10:a.

Kilder: friends.fandom.com

/ritzau/