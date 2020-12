Politihunden Quattro er for de fleste danskere nok relativt ukendt – og så alligevel ikke. For skruer vi tiden få år tilbage, har du formentlig stiftet bekendtskab med 'årets politihund'.

For i 2015 gik schæferen Quattro nemlig hen og blev lidt af en kendis herhjemme.

En mørk julinat snusede den dengang fireårige Quattro sig nemlig frem til toårige Storm, der havde været forsvundet som dug for solen i adskillige timer.

Aftenen forinden var Storm kørt væk fra sine forældre og villaen i Hillerød på sin lille blå løbecykel. Flere tusinde frivillige gik på gaden for at finde den lille dreng, men til syvende og sidst blev det politihunden Quattro, der fandt drengen i et nærliggende skovområde.

Mellem væltede træer og halvvejs hen over sin lille orange rygsæk lå lille Storm livløs i den kolde og mørke skovbund – og ved første øjekast så det ikke ud til, at det ville ende lykkeligt.

»Hunden har jo stået og gøet, og knægten er ikke vågnet, så man når lige at tænke, at det bare er noget skidt. Quattro gør en gang mere, og så bevæger Storm sig heldigvis – og så tænker man: 'Det er godt, det her',« lød det fra hundeføreren Allan Friis, da han medvirkede i TV 2's 'Go' morgen Danmark' dagen efter.

Og nu, fem år efter, er Quattro fra Vestegnens Politi altså kåret som årets bedste politihund blandt 350 af landets politihunde.

»Jeg er glad på Allans vegne, for han er hundemand til benet, og ingen hund bliver så dygtig uden et stort og vedholdende arbejde. Jeg er stolt over hundesektionen, for arbejdet med hunde er en holdindsats, hvor alle træner og arbejder sammen – og det her viser en meget høj faglighed. Vi er altid på arbejde for borgerne på Vestegnen, og det gør mig særlig stolt og glad, når vi kan vise dem, at vores politihunde er helt i top,« siger politikommissær Brian Munck, leder af politihundesektionen, Københavns Vestegns Politi.

Quattro har været godkendt som patruljehund siden 2012, og han er siden mønstret som 'gruppe 1'-hund og nedgravningshund og har deltaget i over 600 opgaver – primært på Vestegnen, men også i andre politikredse.

Det har spændt vidt fra bistand med at opsnuse spor og beviser i alvorlige forbrydelser til at fange tyveknægte på flugt eller finde savnede voksne og børn.

I dag er han 10 år gammel, og han er således i sin karrieres efterår. Derfor er hans fører, 53-årige Allan Friis, allerede nu begyndt på træningen med sin kommende hund.

Om den bliver en såkaldt gruppe 1-hund, der er landets bedste politihunde, vides ikke endnu, men sikkert er det, at Allan Friis i fremtiden kan glæde sig over, at han har trænet landets bedste politihund i Quattro.