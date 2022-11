Lyt til artiklen

Er Quality Street-bøtten fast inventar i slikskuffen, kan man risikere at blive forvirret i den kommende tid.

Der er imidlertid ingen grund til panik, for der ændres ikke i den velkendte chokoladesamling – som sådan.

Grundet manglende folie vil to af chokoladerne dog – i nogle tilfælde – have et anderledes udtryk end vanligt

I et begrænset antal bøtter vil hasselnød noisete, også kaldet Green Triangle, nemlig være pakket ind i en nuance af guld i stedet for grøn, mens Orange Crunch, der normalt er orange, vil blive svøbt i mørk bronzefolie.

På Nestlés Halifax-fabrik, der producerer Quality Street, stod det for nylig klart, at lageret af grøn og orange folie ikke ville kunne dække den planlagte produktion. Derfor besluttede man altså at erstatte de ellers velkendte indpakninger.

»Jeg lover, at dette ikke er et reklamestunt. Vi havde simpelthen ikke nok af den rigtige farvede folie til at dække produktionen af ​​de to pågældende slik, og i stedet for helt at lade dem ude af udvalget besluttede vi at bruge forskellige farver i en meget begrænset periode,« fortæller Quality Streets Senior Brand Manager, Jemma Handley, til Mirror og tilføjer:

»Vi er ret sikre på, at det er første gang, det er sket, så enhver, der finder en grøn trekant eller en orange knas i en anden farvet folie, vil have noget af sjældenhed i hænderne.«

Jemma Handley understreger dog, at der ikke vil være nogle ændringer i indholdet udover indpakningen.