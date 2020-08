Coronakrisen ramte danskernes pensionsopsparinger som et ondt højre hook til kæben, der sendte opsparingerne i kanvassen med blodrøde tab.

Den 20. marts – bare ni dage efter statsminister Mette Frederiksen havde lukket Danmark ned – havde en dansker med en pensionsopsparing på omkring en million kroner lidt et voldsomt tab på 182.000 kroner siden årsskiftet.

Siden har alverdens regeringer og centralbanker pumpet hjælpepakker ud i økonomien, og selv om antallet af corona-smittede stiger og stiger på verdensplan, ser det ud til, at danske pensionsopsparere kan ånde lettet op.

Tabet er nemlig i dag nede på lige knap 10.000 kroner. Pensionsopspareren, der ved årsskiftet havde en opsparing på en million kroner, har altså indhentet hele 172.000 kroner siden bunden i marts.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFA's populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Tilbage i marts var situationen så usikker, at cheføkonom i Dansk Bank Las Olsen ikke turde sige, om danskernes pensionsopsparinger ville tabe yderligere.

I dag er han noget mere optimistisk.

»Det er på mange måder gået relativt godt i forhold til, hvad vi frygtede dengang. Tingene er blevet åbnet igen, og økonomien er kommet nogenlunde i gang igen,« siger Las Olsen.

Aktiemarkederne verden over blev farvet blodrøde i marts, da coronavirussen lukkede verden ned.

Han tilføjer, at der i markedet lige nu er en tro på, at der enten kommer en vaccine, eller at virksomheder og befolkninger lære at leve med og håndtere coronaen, så der kommer gang i væksten igen.

»Vi har nu en tro på, at virksomhederne begynder at tjene penge igen. Faktisk har en del virksomheder allerede overrasket positivt.«

Og det er netop forventningen om solid fremtidig indtjening i virksomhederne, der – til glæde for danske pensionsopsparere – har sendt aktiekurserne i vejret både herhjemme og på de store aktiemarkeder i blandt andet USA, bemærker Las Olsen.

De voldsomme udsving i afkastet på pensionsopsparingerne under coronakrisen er en påmindelse til os alle sammen om, at det er vigtigt at holde fast i den risikoprofil, man valgte sammen med sin pensionsrådgiver under rolige og velovervejede omstændigheder.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension.

Det siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»De, der er kommet bedst gennem krisen, er de, der havde is i maven, da markederne ramte bunden. Det værste, man kunne gøre på det tidspunkt, var at forlade aktiemarkedet ved at gå ned i risikoprofil. Men jeg var da selv presset og tænkte: 'Er der ikke en bund?'« siger han.

»Nu kan vi puste ud. Og vi har alle sammen fået en lektion i, at man beskytter sin opsparing bedst ved at investere langsigtet, og at det er alt for farligt som privatperson at forsøge at time markedet. Man bliver belønnet for at tåle de her udsving.«

Men hører man til dem, der sov meget dårligt om natten, da pensionsopsparingerne styrtblødte i marts, kan det være et godt tidspunkt at overveje et skifte af risikoprofil nu.

Pension: Hvad er markedsrente og gennemsnitsrente? Markedsrente: Hvis du som pensionsopsparer har valgt et markedsrenteprodukt hos dit pensionsselskab afhænger dit årlige afkast af, hvilken risikoprofil du har valgt.

Jo højere risikoprofil du har valgt, desto større andel af din opsparing er investeret i aktier. En høj risikoprofil med mange aktier giver mulighed for store afkast i gode tider, men rummer også en betydelig risiko for store og pludselige tab, når aktiemarkederne rammes af kriser.

Det er endnu usikkert om pensionskunder med markedsrenteprodukter kommer ud af 2020 med et positivt afkast. Gennemsnitsrente: Pensionskunder med et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt er omvendt sikret et positivt afkast i år. Det gælder for eksempel PKAs 320.000 kunder, som er sikret et positivt afkast på fem procent i år.

Hvis de får et tab vil det komme forskudt og vil formentlig blive mindre end pensionskunder med markedsrenteprodukter, da gennemsnitsrenteprodukter indeholder færre aktier end markedsrenteprodukter.

Markederne har nemlig stabiliseret sig, og opsparingen er næsten tilbage på niveau med årets start.

Så lige nu kan man altså skifte profil uden at have indkasseret et betydeligt tab, pointerer Carsten Holdum.

Selv om pilen ifølge Las Olsen lige nu peger på et positivt aktiemarked året ud, er verdensøkonomien stadig usikker.

Det betyder, at pensionsopsparere med markedsrenteprodukter ikke kan vide sig sikre på at få indhentet det sidste lille tab og komme ud af 2020 med et positivt afkast.