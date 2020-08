‘Putte’ står der skrevet henover brystet med sort sprittusch på hundredvis af hvide t-shirts i Fælledparken i København fredag aften.

En ung, lyshåret fyr fra 1.g med solbriller og optegnede knurhår får lynhurtigt en alvorlig mine, da han hører, at vi er fra B.T. Putterne vil altså ikke tale med medierne, lader han os forstå.

Flere og flere rygge bliver vendt mod os, som vi begiver os længere og længere ind i menneskemængden.

En anden dreng fortæller, at han ikke vil have, at hans lærer finder ud af, at han har været her. De nye gymnasielever er nemlig blevet rådet til at holde sig fra større forsamlinger.

Politiet har forbudt årets store "Puttefest" i Dyrehaven og det har fået gymnasieeleverne til at søge ud i parkerne. Her er det politiet der holder øje med en større forsamling i Fælledparken i København. Foto: Bax Lindhardt

Men da politiet udstedte opholdsforbud i Dyrehaven fredag fra klokken 14 til 24, hvor den årlige, traditionsrige ‘puttefest’ skulle have været afholdt, har gymnasieeleverne fundet alternative steder at feste.

Og et af de steder er altså Fælledparken.

Bassen pumper fra soundboksen på plænen, og mens solen er ved at gå ned, er alkoholen ved at gå ind.

Foto: Nikolai Linares

Politiinspektør ved Københavns Politi, Paw Kaltoft, fortæller til B.T. i telefonen, at politiet anslår, at der er flere hundrede unge samlet i parken, og at ordensmagten netop har sendt vogne afsted. Ligesom de også har gjort til Valbyparken, Søndermarken og HC Ørstedsparken.

»For en halv times tid siden havde man indtrykket af, at de var godt berusede i Fælledparken, så der sendte vi vores indsatsleder og patruljer afsted,« lyder det fra Paw Kaltoft, der fortæller, at politiet forsøger at splitte de unge og så vidt muligt sørge for, at de holder sig til deres egen klasse.

Det er elever fra københavnske gymnasier som Ingrid Jespersen, Niels Brock og Gefion, der er stimlet sammen i Fælledparken på Østerbro

Fra de nordsjællandske gymnasier er eleverne derimod taget til Bellevue Strand lige ved siden af Dyrehaven, hvor de oprindeligt skulle have festet, men nu får en bøde på 2500 kroner, hvis de bevæger sig derind.

Nikolaj Jepsem, 1.g, Lyngby Handelsgymnasium Foto: Nikolai Linares

Nikolaj Jepsen på 16 år er lige startet i 1.g på Lyngby Handelsgymnasium, og han er sammen med flere andre fra gymnasiet taget til Bellevue for at få en smule stemning af ‘puttefest’.

Ligesom drengen fra Fælledparken fortæller Nikolaj Jepsen også, at han sammen med sine venner har fået at vide, de skal holde sig fra større forsamlinger og folk, der ikke går i deres klasse.

»Vi har fået at vide af vores rektor, at vi ikke må være sammen med så mange andre, og at vi skal holde os lidt på afstand,« siger Nikolaj Jepsen.

Maria Kampler, Christoffer Hansen og Victor, 1.g, Lyngby Handelsgymnasium Foto: Nikolai Linares

Han er ked af, at deres introforløb er blevet revet op med rode på grund af corona.

Det samme er 1.g’erne fra samme gymnasium Maria Kampler og Christoffer Hansen, der også er taget til Bellevue for at få en lille snert af det, der rigtigt skulle have været.

»Vi er kede af, vi ikke må være i Dyrehaven. Det er virkelig nedern. Vi havde virkelig set frem til det, fordi alle de gamle 1.g’ere har snakket så meget om det,« siger Christoffer Hansen.

To politibetjente komme gående ind i menneskemængden på græsset ved Bellevue og stiller sig og snakker med to fyre. Imens kigger folk til fra sidelinjen og bakker lige to ekstra skridt væk fra hinanden.

Opholdsforbud i Dyrehaven Foto: Nikolai Linares /Byrd

»Jeg tror, der er mange, der rammer privatfest. Jeg tager i hvert fald til privatfest senere,« siger Nikolaj Jepsen.

Det samme gør Maria Kampler og Christoffer Hansen. De tør ikke tage nogen chancer, så de har alle aftalt at tage videre til privatfest i aften. Der er de næsten sikre på, at politiet ikke komme og blander sig.